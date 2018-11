Z novim letom višje plače za 70.000 zaposlenih

Ljubljana – Približno 70.000 zaposlenih se bo lahko z novim letom veselilo višje plače. Predvidoma se jim bo povišala tudi januarja 2020 in še enkrat januarja 2021. Za sindikate in najmanj plačane so to seveda razveseljive novice, gospodarstveniki in ekonomisti pa svarijo, da bi ti dvigi utegnili ponekod pomeniti tudi odpuščanja in da se rušijo plačna razmerja v podjetjih.



Levica je opoldne v parlamentarno obravnavo vložila predlog novele zakona o minimalni plači, pod katerega se je podpisalo 52 poslancev šestih koalicijskih strank in njihove zunajvladne partnerice. V noveli predlagajo, da se s 1. januarjem 2019 minimalna plača iz sedanjih 638 evrov neto dvigne na 667 evrov neto (886 evrov bruto), 1. januarja 2020 na 700 evrov neto (940 bruto), od 1. januarja 2021 pa naj bi se uveljavila formula, po kateri se bo minimalna plača avtomatično usklajavala tako, da bo vedno vsaj za 20 odstotkov presegala minimalne življenjske stroške. Danes bi to bilo 736 evrov bruto.

Eno od bistvenih določil predloga je tudi, da naj bi se iz minimalne plače izključili vsi dodatki, tudi za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost.

»Nihče, ki dela osem ur na dan, ne bo več životaril pod pragom tveganja revščine,« je napovedal koordinator Levice Luka Mesec. Po njegovih besedah novelo podpirajo tudi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, saj naj bi predstavljala smiselno ravnovesje med delovno aktivnostjo in neaktivnostjo, razhajanja so le v datumu izključitve dodatkov.