Z novimi mutacijami se povečuje tveganje za ljudi

Po potrditvi ptičje gripe v obratu za rejo kokoši nesnic v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem 24. februarja veterinarji niso odkrili novih primerov okužb pri perutnini. Bolezen, ki je bila še pred kratkim sezonska, se pri perutnini in prostoživečih pticah pojavlja že čez vse leto. S povečevanjem števila izbruhov pri pticah ter pojavljanjem mutacij, ki so povezane z lažjo okužbo sesalcev, se povečuje tudi tveganje za ljudi.

Proste reje, ki so v bližini vodnih površin, kjer se zadržujejo vodne ptice, ki so rezervoar virusov aviarne influence, predstavljajo največje tveganje za okužbo perutnine, je pojasnila vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu dr. Brigita Slavec. Zaščita dnevnih izpustov perutnine je na takšnih mestih skoraj neizvedljiva, razen če so ograde pokrite. Najvarneje je, da je perutnina v zaprtem prostoru. Pred vstopom v hlev je treba vsakič razkužiti obutev in roke. Pozornost je treba nameniti tudi opremi in nastilju, ki se vneseta v hlev, je povedala strokovnjakinja za perutnino.