Z novimi talnimi označbami povečali pretočnost prometa na mejnem prehodu

Na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja so z odstranitvijo nekaj manjših objektov ter z novimi talnimi označbami povečali prometno prepustnost, so na današnji novinarski konferenci na mejnem prehodu zagotovili predstavniki ministrstev za notranje zadeve in za infrastrukturo. Podobno bodo storili na drugih nekdanjih mejnih prehodih s Hrvaško.

Kot je dejala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, so zaključili dela na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja, da bi povečali pretočnost prometa in zagotovili čim večjo varnost v prometu. Nekdanja mejna prehoda Gruškovje in Obrežje so uredili že prejšnji mesec. Urejanje nameravajo nadaljevati, to pa je odvisno od proračunskih sredstev. V ta namen imajo z ministrstvom za infrastrukturo podpisan sporazum o sodelovanju, je še dejala.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh je pojasnil, da so odstranili hišice, v katerih so bili nekoč policisti in cariniki, po vstopu Hrvaške v schengensko območje pa so le ovirale promet. Ministrstvo za infrastrukturo je po njegovih besedah za odstranitev hišic, ureditev talnih označb in varnostne ukrepe namenilo 100.000 evrov.

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh in državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin sta predstavila aktivnosti za boljšo pretočnost prometa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V času novinarske konference je bil manj kot deset kilometrov od mejnega prehoda Dragonja, na Šmarski cesti, v smeri proti Kopru gost promet z zastoji. To se zaradi prometa iz hrvaške Istre proti zahodnoevropskim državam ponavlja najmanj vsak konec tedna. Na vprašanje o tem je Dobrin odgovorila, da je to, kar se dogaja v notranjosti, stvar ukrepanja policije, na nekdanjem mejnem prehodu pa je pretočnost boljša.

Objektov mejnega prehoda ne bodo nikoli v celoti odstranili, ker se nikoli ne ve, kdaj jih bomo kot država potrebovali, je izjavil Rajh. Opozoril je, da odstranitev ni zastonj in da se varnostne razmere v Evropi spreminjajo. Po njegovih besedah so uredili neoviran promet skozi mejni prehod brez ovir in brez zoženja.

Na vprašanje o zahtevah lokalnih skupnosti in civilnih iniciativ za umik tranzitnega prometa z lokalnih cest je Rajh odgovoril, da prostorsko umeščanje hitre ceste proti Dragonji poteka, prav tako se izvajajo ukrepi na Šmarski cesti s ciljem izboljšanja prepustnosti prometa.

Kar se tiče izvzetja obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema pa je ponovil stališče ministrstva, da bi bilo izvzetje nesistematično, da bi povzročilo domino efekt in da bi povzročilo finančno nevzdržnost poslovanja Darsa. »Predlagamo pa, da občina oziroma upravljavec ceste v skladu s svojimi pristojnostmi postavi ustrezno prometno signalizacijo in tudi kršitelje v skladu s svojimi pristojnostmi kaznuje,« je dodal.