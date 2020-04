FOTO:Z novo ograjo brez pitne vode

Javno naročilo za postavitev 40 kilometrov panelne ograje na južni meji je lani dobilo srbsko podjetje LEGI-SGS, d. o. o., s ponujeno skupno ceno 4,5 milijona evrov z DDV. Ograjo morajo postaviti do konca letošnjega leta.

Policija je do konca marca 2020 obravnavala 1810 nezakonitih prehodov meje.

Kolpska idila, ki jo bo kmalu kazila ograja. Foto Simona Fajfar

Elementi za ograjo so že dostavljeni v dolino Kolpe. Foto Simona Fajfar

Do sedaj je država za vzdrževanje in popravilo ograje na meji porabila več kot pol milijona evrov. Foto Simona Fajfar

Tu bo potekala ograja. Foto Simona Fajfar

Panelno ograjo bodo postavili od Dola do Grglja. Foto Simona Fajfar

Dela za postavitev nove ograje ob meji so se začela konec prejšnjega tedna. Foto Simona Fajfar

Zaradi ograje bodo turisti raje odšli drugam. Foto Simona Fajfar

Kočevje – Minuli konec tedna so podizvajalci pri Dolu v občini Kočevje začeli s postavljanjem nove ograje za preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje. Postavili bodo deset kilometrov panelne ograje z V nadgradnjo, ki bo tekla neprekinjeno vse od Dola proti zahodu do vasi Grgelj. Po neuradnih podatkih – za državo so lokacije za postavitev ograje tajnost - so s podobnimi deli začeli tudi na južni meji na Primorskem.»Ograja, ki je postavljena sedaj, ne služi svojemu namenu. Prebivalci imamo onemogočen dostop do vode, migranti pa še vedno prehajajo mejo. Sicer ne hodijo skozi vas, a vemo, da prehajajo mejo,« pravi osilniška županja, ki je prepričana: »Ograja ne deluje. Potrebni bi bili še drugi ukrepi.«Podobno razmišljajo v sosednji občini Kostel, kjer je Kolpa, tako kot v Osilnici, na določenih predelih zamejena s panelno ograjo, ki ima na vrhu rezilno žico. »Postavljanje ograje ni v pristojnosti lokalnih skupnosti in občine nimajo besede niti možnosti, da bi vplivale na to, kje bo država postavila ograjo,« razloži, podžupan občine Kostel.Neuradno vedo le, da bodo dobili deset kilometrov ograje od Dola proti Grglju. »Mi kot občina ne moremo niti obvestiti ljudi, da bo postavljena ograja,« pravi Briški. Že od vsega začetka se borijo, da bi pri tem vprašanju postali partnerji z državo, ker je to življenjskega pomena za te že tako ali tako redko poseljene in gospodarsko slabo razvite kraje. Zato občine ob meji vladam – nazadnje državnemu zboru – pišejo pobude, kaj vse bi bilo potrebno storiti, da bi zajezili problem nelegalnih migracij.»Uspelo nam je le s pobudo, da država pokrije stroške odvoza odpadkov, ki ostanejo za migranti,« razlaga Briški. Spisek pobud, kaj vse bi bilo potrebno storiti, pa obsega več kot deset predlogov, od pobude za financiranje popravil in izgradnjo gozdnih cest ob meji, do uporabe sodobnih tehničnih varovalnih sredstev na meji in nedolgo tega zelo aktualne večje prisotnosti vojske. »V Ljubljani, kjer pravijo, da ne rabimo vojske na meji, ne vedo, kaj se tu v resnici dogaja,« pravi Miran Briški.Tako kot ne vedo, da bo postavitev ograje ob Kolpi prebivalce nekaterih vasi še dodatno prizadela, ker jim bo odrezala dostop do reke, ki je za njih – ko zmanjka kapnice – vir pitne vode. »Za to, da v Srobotniku, Brsniku, Slavskem Lazu in drugih vaseh ob Kolpi nimajo vodovoda, ne moremo kriviti migrantov. To je posledica zgodovine v teh krajih, kjer so se ljudje množično izseljevali. In se bodo mladi izseljevali še naprej, če ne bomo poskrbeli vsaj za osnovno infrastrukturo,« je prepričan Miran Briški.Zato ni presenetljivo, da je sedaj po vaseh, kjer vedo, da jim bodo postavili ograjo, ki bo tekla tik ob Kolpi ali ob cesti, najpomembnejše, da se dogovorijo za vrata v ograji. V Spodnji Bilpi, vasi, ki spada pod občino Kočevje, so štiri naseljene hiše in stavba apartmajev. Vas ima sedem stalno prijavljenih ljudi, dogovorili pa so se za šest vrat, ki so lahko široka meter, dva metra ali – za velike rafte – tri metre. Vrata bodo, to vedo vsi, zaklenjena in jih bo policija odpirala le po potrebi. A tako bodo prebivalci vsaj teoretično imeli dostop do Kolpe.Toda vprašanje ni le oskrba s tako osnovno dobrino, kot je pitna voda, pravi, ki v Spodnji Bilpi preživi kakšnih devet mesecev na leto: »Od česa bo živela ta dolina, če bo turizem popolnoma zamrl?« Alenka Kovač ilustrira: »Ograja na Kopi je podobno, kot če bi Piran zamejili z ograjo in se ljudje ne bi več mogli kopati v morju.« Kakšno bo kopanje na osilniški »plaži« na otočku v Bosljivi Loki, če bo dostop do vode onemogočen z ograjo?»Vsakdo, ki razmišlja o dopustu pri nas, me najprej vpraša, če imamo ograjo,« praviiz Srednjih Radencev v občini Črnomelj. Je največji čolnar v dolini Kolpe s 50 do sto čolni, letno imajo 4000 nočitev. »Vaščani smo se enkrat že ubranili postavitvi ograje, ker smo predlagali sodobnejše varovanje, kamere, ki so veliko boljša rešitev kot ograja,« pravi sogovornik. Ne ve, kaj se bo z ograjo dogajalo v prihodnje in ali bodo tudi njih ogradili.Toda turizem v ožičeni Kolpi je, pravi, »turizem v koncentracijskem taborišču«. Že tako je težko turista privabiti v kolpsko dolino, če pa bo ob Kolpi panelna ograja, bo to nemogoče. Prepričan je, da mu ne more nobena odškodnina povrniti uničene doline in da bi lahko južno mejo varovali drugače kot z ograjo.