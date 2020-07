Z razkuženimi čevlji in stroji v okužena hmeljišča

Žalec – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pridelovalce hmelja pozvala k rednemu pregledovanju nasadov, ki jih ogroža nevarna in neozdravljiva bolezen, imenovana viroidna zakrnelost hmelja. Kljub številnim ukrepom se bolezen v Sloveniji še vedno širi. Trenutno imamo v državi petindvajset okuženih hmeljarskih kmetij.Po podatkih UVHVVR je največ okuženih območij v Spodnji Savinjski dolini. »Bolezen je huda nadloga,« pravi predsednik združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset. »Že prvo leto po okužbi začnejo rastline zaostajati v rasti in v nekaj letih odmrejo, kar povzroča veliko izgubo ...