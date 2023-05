Z razlitjem goriva v izolski marini se ukvarja tudi policija

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so v zvezi z iztekanjem kurilnega olja v akvatorij izolske marine ugotovili, da ni nastala večja okoljska škoda, obstaja pa nevarnost, da to še bo, zlasti na zavarovanih živalskih in rastlinskih vrstah. Kot smo poročali, se je konec lanskega leta iz podzemnega rezervoarja za kurilno olje v izolskem hotelu Delfin po oceni izlilo 30.000 litrov goriva; ta pa je ob večjem deževju v zadnjem tednu naplavil akvatorij izolske marine.

Na Arsu nadaljujejo postopek z zbiranjem informacij, in če bo treba, bodo povzročitelju odredili dodane ukrepe za preprečitev okoljske škode. Po podatkih inšpektorata poteka tudi inšpekcijski postopek. Policisti, ki so po zaključeni obravnavi izlitja po zakonu o vodah uvedli postopek o prekršku, glede na zadnje ugotovitve preučujejo tudi, ali gre za znake kaznivega dejanja zaradi obremenjenosti okolja.

Kot je dejal Vladimir Gavran, direktor podjetja Porting, ki upravlja izolsko marino, je iz podzemnega rezervoarja hotela Delfin lani decembra izteklo bistveno več nafte, kot so bili sprva pripravljeni povedati. V zadnjih dneh so morali zaradi iztekanja goriva iz zemljine v morje premakniti nekatera plovila. Škodo, ki je nastala, ocenjujejo na več sto tisoč evrov, še bolj pa se bojijo, da posledic razlitja ne bo mogoče odpraviti pred poletjem. Kot je poudaril Gavran, je bilo razlitje iz hotelskega rezervoarja bistveno večje kot v nezgodi vlaka pri Hrastovljah pred skoraj štirimi leti, kjer je v tla (na sicer vodovarstvenem območju) steklo slabih 8000 litrov kerozina.

Miloš Milivojević, direktor hotela Delfin, je pojasnil, da so najprej mislili, da je šlo pri puščanju rezervoarja za enkratni dogodek zaradi slabega tesnjenja ventila, naknadno pa se je izkazalo, da je šlo za napako pooblaščenega servisa pri zamenjavi ventila. Konec januarja so o tem obvestili vse pristojne službe, ki so tudi potrdile njihov sanacijski načrt. Koliko goriva se je v tednu dni izlilo iz njihovega podzemnega rezervoarja, so ugotovili z zamikom. Za napako bo po njegovih besedah moralo odgovarjati podjetje, ki je izvedlo servis.

Milivojević je še povedal, da ob dosedanjem monitoringu izkopane zemljine niso ugotovili, da bi se v njej zadrževala nafta, a je nadaljnje prepuščanje goriva v morje pokazalo, da žal ni tako. Trenutno so v akvatoriju izolske marine, v razdalji 150 metrov od obale, postavili baraže, ki preprečujejo, da bi se oljni madeži širili, nafto pa odstranjujejo s pivniki.