Z rdečim fičkom v Portorož in Piran

Podvojitev slovenskih gostov



Upanje na tuje turiste

»Ni skrivnost, da letošnja turistična sezona predstavlja za vse zaposlene v turizmu velik izziv. V teh razmerah je bistveno, da se odzoveš hitro. In to smo tudi storili,« je dejala, predstavnica portoroškega turističnega združenja ob predstavitvi oglaševalske kampanje Nazaj v Portorož in Piran za slovenski trg. Strošek izvedbe je znašal 100.000 evrov, ki jih je bilo tako ob dosedanjem upadu poslovanja turističnih podjetij kakor tudi ob pesimističnih napovedih za poletje težko zbrati.Jedro kampanje predstavlja video, v katerem se štiričlanska družina v rdečem fičku odpelje na morje v Portorož in Piran. Oglas bodo predvajali na vseh pomembnejših slovenskih televizijskih programih en mesec. Hkrati bo rdeči fičko iz oglasa s hostesami krožil tudi po Sloveniji in z nagradno igro vabil goste na slovensko morje.Kot so pojasnili v agenciji April 8, ki je kreativno zasnovala kampanjo, so želeli zgodbo zaviti v nostalgična čustva, ki pri gledalcih vzbudi spomin na čase, ko so z družino in prijatelji preživeli poletne počitnice ob slovenski obali. Črno-beli začetek oglasa pa preide v barvno sedanjost, saj, kot poudari Šuligojeva, Portorož in Piran danes nudita povsem nova turistična doživetja – od kulinarike, okušanja domačega oljčnega olja in vina pri pridelovalcih, ogled družinske ribogojnice, obisk velnesa v solinah in lova na tartufe.Slovenski gostje so po besedah direktorja portoroškega turističnega združenjalani ustvarili približno 30 odstotkov vseh prenočitev v piranski občini, v poletnih mesecih pa jih je bilo 75.000 oziroma 26 odstotkov. Letošnje poletje bi radi te številke podvojili in bi tako privabili novih 75.000 slovenskih gostov.Portoroško turistično združenje se je vključilo tudi v kampanjo Slovenske turistične organizacije Moja Slovenija, s katero prav tako želijo spodbuditi Slovence, naj dopustujejo doma. V oglasih za Portorož in Piran nastopajo lokalni ponudniki in znani obrazi – med drugim pevecter jadralkiin. Zelo pozdravljajo tudi ukrep z razdelitvijo vavčerjev, ki jih bodo lahko vsi državljani unovčili pri slovenskih turističnih ponudnikih.Četudi po Portorožu že krožijo posamezni tuji gostje, predvsem Avstrijci, pa tisti, ki tu nimajo svojih nepremičnin, za zdaj uradno še ne morejo dopustovati. Na portoroškem turističnem združenju imajo veliko povpraševanja tujcev, a morajo počakati na sprostitev mejnih ukrepov. Če bodo države dosegle dogovor, računajo predvsem na tiste tujce, ki so oddaljeni od 500 do 600 kilometrov. Načrti za digitalno kampanjo na teh trgih – s poudarkom na avstrijskem – bodo začeli takoj, ko bo to mogoče. Za ta namen so pridobili sredstva Slovenske turistične organizacije v višini 70.000 evrov.Piranski županje prepričan, da bodo letos eden izmed pomembnejših adutov za prihod tujih turistov ugodne zdravstvene razmere, saj je Sloveniji z učinkovitimi ukrepi uspelo omiliti hude posledice pandemije.