Preobrat: Eko sklad v sofinanciranje posojil za nakup e-vozil

Vlada je sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2026, ki zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in financiranje okoljskih naložb, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Sredstva iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let iz sredstev ZURE z rebalansom povečujejo za 3,5 milijona evrov. Eko sklad je imel za ta namen že predvidenih 5,6 milijona evrov iz naslova nerazporejenega presežka, z rebalansom pa se znesek povečuje na skupaj 9,1 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznosti po preteklih javnih pozivih ZURE, ki bodo izplačane v letu 2026, so navedli.

Obenem rebalans povečuje sredstva za kreditiranje okoljskih naložb. Obseg sredstev za kreditiranje se tako povečuje s 50 na 80 milijonov evrov. Dodatnih 30 milijonov evrov bo Eko sklad zagotovil z dolgoročnim posojilom pri finančnih institucijah.

Sredstva bodo namenjena obstoječim odprtim javnim pozivom, predvsem kreditiranju občanov, predvideno pa je tudi sofinanciranje obrestnih mer pri kreditih za nakup električnih avtomobilov, za kar bodo objavili nov javni poziv.