Z referendumom ne branijo lastnih pravic, ampak pravice ljudi

Kot so napovedali, so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, članic ekonomsko-socialnega sveta, na ustavno sodišče vložili zahtevo za preizkus ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da imajo pri takih posegih volivci pravico do izrekanja.

»Sindikati verjamemo, da bi ljudstvo moralo dobiti priložnost, da se opredeli do zakona, ki pomeni neki prelom z dosedanjo smerjo oblikovanja družbe, ki smo jo živeli zadnjih 30 ali 35 let,« je dejal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. Zakon obravnava vprašanja, ki so pomembna za prihodnost države, kot so solidarnost, posegi v javno zdravstvo, prisilna upokojitev, favoriziranje prekarnosti, povečanje razlik med bogatimi in revnimi, je naštel Štrukelj.

Omnibus zakon posega na številna področja in prinaša tako imenovano razvojno kapico, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, ugodnejšo obravnavo normiranih espejev, nižjo dohodnino za oddajanje nepremičnin, prejemanje polne pokojnine ob delu po izpolnitvi pogojev, in tudi nižji DDV za 15 osnovnih živil, do česar je zadržke izrazil tudi novi finančni minister Andrej Šircelj. Prav zaradi določil o davkih – njegove finančne posledice avtorji ocenjujejo na 572 milijonov evrov, kritiki pa na skoraj milijardo – je parlament izglasoval, da kljub 47.000 podpisov v podporo referendumu, ta ni dopusten.

Prekoračitev polja proste presoje

Primarni argument sindikatov za oporekanje temu sklepu je, kot se je izrazil odvetnik Iztok Ščernjavič, da je to prekoračitev polja proste presoje, ki jo ima zakonodajalec pri izbiri zakonodajne tehnike, saj so združevali nezdružljivo, in to za izigravanje pravil: »Zakon nedvomno obravnava vsebine, glede katerih bi moral biti referendum dopusten. Prepričani smo, da gre, posebno glede na opozorila zakonodajnopravne službe državnega zbora, za primer očitne zlorabe zakonodajne oblasti z namenom, da si očitno prisvoji pristojnost in jo odvzame ljudem.«

Z dopustitvijo referenduma bi ustavno sodišče to zlorabo preprečilo, meni Ščernjavič, ki nasprotuje tudi stališču državnega zbora, da se s tem interventnim zakonom odpravlja protiustavno stanje, kot avtorji trdijo o omejitvi dela zdravstvenega osebja in razpolaganja s presežki koncesionarjev.

»Ne branimo pravice sindikatov do referenduma, ampak pravico ljudi, da sami odločajo, so slišani in da lahko sodelujejo pri pripravi zakonov,« je poudaril Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in dodal, da je bil interventni zakon sprejet brez kakršnekoli javne razprave ali socialnega dialoga. Zavrnil je trditve pripravljavcev zakona v Demokratih, Resnici in trojčku okoli NSi, da zakon nikomur nič ne jemlje in da vsakomur daje. Po njegovih besedah je treba povedati, da zakon daje političnim izbrancem in najpremožnejšim, tistim, ki so na robu preživetja, pa ne. Račun pa bodo na koncu plačali navadni državljani.