FOTO:Z robotom škropijo, z dronom odmerjajo gnojenje

Z robotom škropijo, z dronom odmerjajo gnojenje

Nekatera podjetja in kmeti imajo že vse, drugi ob omembi digitalizacije le zamahnejo z roko.

Štefan Ceküt, eden večjih kmetov v Prekmurju, si ne predstavlja kmetovanja brez naprednih tehnologij. Prinašajo mu prihranke pri gorivu, škropivih, repromaterialu in so bolj prijazne do okolja. FOTO: Blaž Samec