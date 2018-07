S splošno maturo uspešno opravilo skoraj 94 odstotkov dijakov

2018: 88,9 %

2017: 87,3 %

2016: 88,4 % Opomba: Število vključuje vse, ki so k njej pristopili, tudi tiste, ki so jo ponavljali. Delež uspešnih na splošni maturi:Opomba: Število vključuje vse, ki so k njej pristopili, tudi tiste, ki so jo ponavljali.

2018: 90,5 %

2017: 91,3 %

2016: 90,9 % Delež uspešnih na poklicni maturi:

Ljubljana – Letošnji maturitetni uspeh ne odstopa bistveno od rezultatov prejšnjih let, so dopoldne pojasnili na državnem izpitnem centru, kjer so predstavili letošnje rezultate spomladanske mature. Z rezultati poklicne so, kot vsako leto, dijake seznanili že teden prej.Splošno maturo je letos opravljalo 6248 kandidatov, kar je 128 manj kot v enakem obdobju lani, vendar je to posledica manjše generacije dijakov. Gimnazijci, ki so jo pisali prvič, so bili uspešni v 93,67 odstotkih, kar je malenkost več kot lani, ko jih je bilo uspešnih 93,45 odstotkov.Zlatih maturantov, ki so dosegli med 30 in 34 točk, je letos 271 oziroma 11 več kot lani. Ti prihajajo iz 47 gimnazij, med njimi pa prevladujejo dekleta. Prav vse možne točke je doseglo deset kandidatov, kar je polovica manj kot leto poprej.Nekaj več kandidatov, 8061, je opravljalo poklicno maturo. Tisti, ki so jo pisali prvič, so bili uspešni v 92,1 odstotkih primerov. Spričevalo s pohvalo, ki kaže, da so dosegli izjemen uspeh – 22 ali 23 točk – je danes na šolah prejelo 337 dijakov. Med njimi jih je 84 doseglo prav vse točke.Mednarodne mature, ki poteka iz šestih predmetov, se je udeležilo 66 slovenskih in 20 tujih dijakov. Več kot 40 točk je doseglo 37 dijakov.