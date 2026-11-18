Po nedavnem razkritju, da je Dars na podlagi lažnega sporočila oziroma tako imenovanega phisinga goljufom nakazal 1,8 milijona evrov, preiskava primera tako znotraj družbe kot pri organih pregona še poteka. Darsov primer pa še zdaleč ni osamljen, število takšnih prevar se po podatkih SI-certa tudi v Sloveniji povečuje. Samo letos so do 22. septembra podjetja zaznala 225 vrivanj v poslovno komunikacijo in 50 primerov direktorskih prevar. Slovenska podjetja so, kot kaže grafika, vse pogosteje tarča spletnih prevar. Povečuje se tako število primerov direktorskih prevar, pri katerih gre za izdajanje za vodstvo, kot primerov vrivanja v poslovno komunikacijo. Na Darsu je, kot vse kaže, šlo za zadnje. Strokovnjak za kibernetsko varnost in sodelavec Dela medijev Daniel Fazlić pojasnjuje, da so ...