Z vlogo na CSD se ne mudi, z novo pogodbo s Telekomom pa

Med 4599 uporabniki e-oskrbe jih je 3067 starejših od 80 let. V Telekomu Slovenije, ki je bil kot edini ponudnik izbran za izvajalca e-oskrbe tudi v dolgotrajni oskrbi, so povedali, da so do zdaj od centrov za socialno delo (CSD) prejeli 81 odločb za izvajanje te storitve, kar pomeni, da velika večina uporabnikov še nima novih odločb. Na ministrstvu za solidarno prihodnost (MSP) pa pravijo, da je bilo že izdanih 143 odločb za e-oskrbo za starejše od 80 let.

Dobra novica je, da tako imenovani prevedbeni zakon – ki ga je vlada v četrtek poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku – prinaša poenostavitev birokratskih postopkov tudi pri uveljavljanju pravice do e-oskrbe. Prinaša uveljavljanje samostojne pravice do e-oskrbe za vse, starejše od 80 let, in kot prilogo k vlogi za e-oskrbo ukinja zdravniško mnenje o potrebnosti e-oskrbe.

Prevedbeni zakon ureja tudi pridobitev pravice do e-oskrbe za uporabnike, ki so bili 30. junija 2025 že vključeni v projekt E-oskrba na daljavo. Po novem je rok za pridobitev odločbe CSD za zanje brezplačno e-oskrbo v dolgotrajni oskrbi podaljšan za eno leto, to je do 31. decembra leta 2026 oziroma do pridobitve nove odločbe. To pomeni, da bodo za brezplačno e-oskrbo po 1. januarju leta 2027 morali pridobiti in že imeti novo odločbo CSD; hkrati pa tudi, da se vlagateljem ne mudi, je povedal Peter Pustatičnik, ki vodi E-zdravje in Digitalizacijo na Telekomu.

Do konca tega leta morajo vsi uporabniki e-oskrbe iz projekta E-oskrba na daljavo s Telekomom podpisati nove pogodbe za prehodno obdobje od 1. julija letos.

Koliko ZZZS plačuje za e-oskrbo?