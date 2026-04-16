    Z zakonsko spremembo nad poniževanje pacientov v vrstah za zdravnika

    Po dogajanju v Borovnici: Ministrica je prepričana, da bi lahko vodstvo zdravstvenega doma drugače postopalo. Zakaj v ureditev niso posegli prej?
    Naloga vsakega direktorja je, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in ne v škodo pacientov, pravi ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Foto Jože Suhadolnik
    Naloga vsakega direktorja je, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in ne v škodo pacientov, pravi ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Foto Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    16. 4. 2026 | 16:40
    16. 4. 2026 | 17:43
    5:40
    Dolge čakalne vrste pred zdravstveno postajo v Borovnici so nedopustne, se je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki opravlja tekoče posle, odzvala na prizore, ko je več sto ljudi, nekateri tudi vso noč, čakali, da so se lahko vpisali pri novi družinski zdravnici. Kot problematično vidi organizacijo in komunikacijo zdravstvenega doma. Zakaj ni sistemske ureditve?

    V veljavo stopa ukrep ambulant za osebe brez izbranega zdravnika

    Na leto se menja vsaj 80 zdravnikov, pa v številnih občinah to uredijo tako, da ljudem ni treba čakati v vrsti. Kar se je v sredo dogajalo v Borovnici, je neprimerno in nedopustno, je komentirala ministrica. V občini se je namreč upokojila zdravnica s koncesijo, vrhniški zdravstveni dom, pod katerega spada borovniška zdravstvena postaja, je zaposlil novo zdravnico, ta pa je v sredo ob sedmih zjutraj začela vpisovati paciente.

    Najbolj vztrajni so pred vrata postaje prišli že ponoči, ob 2. in 3. uri. Ljudje vseh starosti so se zgražali predvsem nad tem, kako je mogoče, da morajo leta 2026, ob vseh tehnoloških rešitvah, ki jih premoremo, stati v vrsti. Postopek je neprijeten in ponižujoč za paciente, opozarja zastopnik pacientovih pravic Marjan Šušelj.

    V preteklosti je bilo podobne prizore videti v še nekaterih zdravstvenih domovih, denimo bežigrajskim v Ljubljani ali v Slovenski Bistrici. »Naloga vsakega direktorja je, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in ne v škodo pacientov. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli velikokrat čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi. Imamo dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni,« je še bila kritična aktualna ministrica, ki meni, da bi se lahko zgledovali po dobrih praksah v občinah, kjer teh problemov nimajo, in da obstaja več rešitev.

    Pacienti brez zdravnika – ali ni mogoče ničesar narediti?

    Lahko bi pomagali sistemski ukrepi, za katere pa je treba spremeniti dva zakona. Na ministrstvu se, po besedah Valentine Prevolnik Rupel, zavzemajo za možnosti, da bi vse paciente, opredeljene pri odhajajočem zdravniku, samodejno prenesli na novega, pri čemer bi vsak imel možnost, da se naknadno izpiše, s čimer bi posamezniku še vedno omogočili zakonsko predvideno prosto izbiro.

    »Vendar je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju trenutno zablokiran zaradi pritožbe na ustavno sodišče, tako da te rešitve ni mogoče sprejeti v kratkem, poleg tega pa je treba dikcijo spremeniti tudi v zakonu o pacientovih pravicah,« je pojasnila.

    Samo od sebe se postavlja vprašanje, zakaj odhajajoča vlada v ureditev ni posegla že prej, saj je imela vendarle štiri leta časa za to, poznavalci sistema pa so kritični tudi do poenostavljanja problema – avtomatičen prepis od odhajajočega zdravnika k novemu bi bil možen le pri tistih družinskih zdravnikih, ki ne presegajo aktualnega glavarinskega količnika. Številni starejši družinski zdravniki imajo namreč opredeljenih več pacientov, kot predvideva glavarinski količnik iz časa ministrovanja Milojke Kolar Celarc, in niti ni možno, da bi preselili vse kartoteke.

    Pred ZD Borovnica se vila neskončna kolona. FOTO: Zajem zaslona, Facebook

    Manj plačil po realizaciji

    Vlada, ki opravlja tekoče posle, je sprejela 4,2 milijarde evrov vredno uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za letošnje leto, ki že nekaj let nadomešča splošni dogovor med zdravstveno blagajno in izvajalci. Letošnja uredba temelji na lanski, a vseeno prinaša nekaj novosti.

    Med drugim spreminjajo plačevanje prvih specialističnih pregledov. Spodbude za izvajanje prvih pregledov so, po besedah Valentine Prevolnik Rupel, delovale, saj se je, kljub temu, da se je število pacientov v sistemu povečalo za 15 odstotkov, število nedopustno čakajočih na prve preglede zmanjšalo za 7,6 odstotka. Sistem pa naj bi optimizirali s tem, da bodo po novem sredstva od izvajalcev, ki ne bodo dosegli minimalnega števila prvih pregledov, preusmerili k tistim, ki plan presegajo, dodatek na ceno prvega pregleda pa ne more biti višji od 20 odstotkov osnovne cene.

    Zmanjšali bodo število programov, plačanih po realizaciji. Uvajajo pa nove programe za investicije iz leta 2025 in še nekatere druge, kot so specialističnobolnišnična dejavnost klinične prehrane, nadzorovana zdravstvena obravnava v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, spreminjajo plačevanje timov za paliativno oskrbo odraslih in otrok, od julija bodo dodatno financirali tako imenovane bele plombe za starejše od 26 let, finanicarno bo cepljenje dojenčkov proti respiratornim sincicijskim virusom.

    Prenavljajo preventivni program Zora. Širitve in boljša vrednotenja znašajo 20,6 milijona evrov, z zamejitvijo plačil naj bi prihranili 63 milijonov evrov, dodatne prihranke v višini 35,4 milijona evrov pa naj bi prineslo enoodstotno znižanje cen vseh zdravstvenih storitev.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    ZD Borovnica

    V dolgi koloni od jutranjih ur čakali na vpis pri novi zdravnici (FOTO)

    Na novo zaposlena zdravnica je že presegla predvideno število pacientov.
    15. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Pedopsihiatri: čeprav je specialistov več, se čakalna doba daljša

    V desetih letih se je njihovo število potrojilo. Na prvo obravnavo čaka 2346 otrok in mladih, nekateri več kot eno leto.
    Barbara Hočevar 27. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    URI Soča

    Samo ena ambulanta za voznike invalide, na prvi pregled čakajo 14 mesecev

    Za učinkovito izpolnjevanje vseh programov bi potrebovali še štiri zdravnike specialiste medicine dela, prometa in športa.
    Andreja Žibret 25. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Štirje kirurgi dali odpoved na oddelku za maksilofacialno kirurgijo

    V skupni izjavi za medije sta dva od njih zapisala, da odhajata zaradi neurejenih in strokovno nevzdržnih pogojev dela.
    5. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Valentina Prevolnik Rupel

    V javnem zdravstvu ne smemo dopustiti, da na vrsto pridejo le tisti, ki plačajo

    Zdravstvena reforma v Sloveniji: Izzivi, spremembe in prihodnost sistema pod vodstvom ministrice Valentine Prevolnik Rupel.
    Barbara Hočevar 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast

    Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogajanja

    Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

    Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
    Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Milan Brglez: Stevanović je podoben primer kot nemška AfD

    Bivši predsednik državnega zbora ocenjuje, da je izvolitev prvaka Resnice isto, kot da bi v nemškem parlamentu dali mesto predsednika parlamenta stranki AfD.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Projekt VirtuaLearn

    Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

    Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
    Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ženski boks

    Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

    Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
    Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvoministrstvo za zdravjezdravstveni domdružinski zdravnikizdravstveni sistempacientijavno zdravstvočakalne vrsteZZZS

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Blokada Hormuške ožine

    Evropi bi lahko že junija zmanjkalo letalskega goriva, opozarja direktor IEA

    ZDA bodo blokirale iranska pristanišča tako dolgo, kot bo treba, je opozoril ameriški obrambni minister Pete Hegseth.
    16. 4. 2026 | 17:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Matične celice

    Javna agencija za zdravila odobrila nasilni vstop in vlom v prostore GaiaCell

    GaiaCell podjetju Izvorna celica kljub odločbi JAZMP ne dovoli prenosa celic brez plačila za dosedanjo hrambo.
    16. 4. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Poreklo hrane v trgovinah

    Trgovske blagovne znamke izločajo slovenske dobavitelje

    Velik delež živil brez jasne oznake porekla. Na trgovinski zbornici prepričani, da trgovci spoštujejo zakonodajo, na kmetijsko-gozdarski zbornici zaskrbljeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 16. 4. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Prvi seznam risov je tu, pridejo še okrepitve

    Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je objavil imena za uvodni zbor priprav pred majskim svetovnim prvenstvom v Švici.
    Siniša Uroševič 16. 4. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Kdo sta letošnja častna meščana Ljubljane

    Predlog občinske komisije za priznanja bodo mestni svetniki potrdil v ponedeljek. Podelitev častnih nazivov, nagrad in plaket bo 9. maja na Ljubljanskem gradu.
    Manja Pušnik 16. 4. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Poreklo hrane v trgovinah

    Trgovske blagovne znamke izločajo slovenske dobavitelje

    Velik delež živil brez jasne oznake porekla. Na trgovinski zbornici prepričani, da trgovci spoštujejo zakonodajo, na kmetijsko-gozdarski zbornici zaskrbljeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 16. 4. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Prvi seznam risov je tu, pridejo še okrepitve

    Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je objavil imena za uvodni zbor priprav pred majskim svetovnim prvenstvom v Švici.
    Siniša Uroševič 16. 4. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Kdo sta letošnja častna meščana Ljubljane

    Predlog občinske komisije za priznanja bodo mestni svetniki potrdil v ponedeljek. Podelitev častnih nazivov, nagrad in plaket bo 9. maja na Ljubljanskem gradu.
    Manja Pušnik 16. 4. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več

