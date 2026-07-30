83 milijonov primanjkljaja za otroške dodatke, 16 milijonov za plače

»Načrtovanje sredstev za letošnje leto je bilo, če povem zelo blago, najmanj neustrezno,« ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič očita prejšnji vladi visok primanjkljaj.

Po njenih besedah se danes soočajo s skoraj 180 milijoni evrov veliko luknjo, od tega 83 milijonov evrov za starševska nadomestila in otroške dodatke, na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence, zmanjka 52 milijonov, za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek je premalo načrtovanih 26 milijonov evrov, za plače zaposlenih v varstveno-delovnih centrih in centrih za usposabljanje pa zmanjka 16 milijonov.

»Zavedam se, da to niso le proračunske postavke, ampak da za vsako številko stojijo ljudje, to so družine, starejši, invalidi in posamezniki, ki pomoč najbolj potrebujejo,« je dejala ministrica, ki glavni vzrok za razkorak vidi v tem, da garnitura pod vodstvom Luke Mesca pri načrtovanju izdatkov ni upoštevala dviga minimalne plače, ki se je zvišala za več kot 16 odstotkov, prav tako pa ne učinkov plačne reforme v javnem sektorju.

»Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve, dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu,« je izjavila Mateja Ribič in dodala, da se na ministrstvu trudijo najti denar, da ljudje ne bodo prikrajšani.

Napovedala pa je, da bodo v tem mandatu posebno pozornost namenili socialnim transferjem, da bi dosegli svoj namen: »Sem zelo velika zagovornica socialne države, trdno pa zagovarjam tudi, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo, in ne socialne pomoči, ter da je socialna pomoč za tiste, ki delati ne zmorejo, in ne za tiste, ki delati nočejo. Verjamem, da tudi to lahko dosežemo.«