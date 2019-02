Za 32 milijonov bodo »omrežili« več deset tisoč gospodinjstev 

Minister za javno upravo Rudi Medved napoveduje gradnjo širokopasovnega omrežja za 40.000 do 50.000 gospodinjstev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij (OŠPO) naslednje generacije in pokrivanje območij belih lis – tako imenovanih »belih gospodinjstev«, ki jih je po grobih ocenah v državi, večinoma na ruralnih območjih, še med 40.000 in 50.000, je prednostna naloga te vlade.Minister za javno upravo (MJU) Rudi Medved napoveduje najkasneje v štirih mesecih kar 32 milijonov evrov vreden razpis za gradnjo »avtoceste na področju digitalizacije« – to je OŠPO.Zanj so iskali rešitve tudi na terenu: gre za »raziskavo« tržnega interesa pri lokalnih ponudnikih. Z njihovo pomočjo so precej natančno določili bele lise po državi.Ob prevzemu ministrske funkcije, pravi Medved, je podedoval tudi desetletje staro težavo, ki izhaja iz prvih razpisov za gradnjo OŠPO. Zaradi tega je Republika Slovenija v preteklosti vložila več tožb proti občinam v višini 6,5 milijona evrov. Pred dnevi je MJU s predstavniki treh konzorcijev oziroma trinajstih občin – s konzorcijem okrog Ormoža, Mokronoga -Trebelnega in Sežane – končno sklenili dogovor, s katerim bodo občine razbremenili, saj je jasno, da 6,5-milijonskega zneska preprosto niso sposobne vrniti v državni proračun. Za začetek bodo zadržali sodne postopke za pol leta.Minister Medved je v kratkem napovedal tudi šest tožb proti Republiki Italiji zaradi oddajanja obmejnih radijskih postaj, še v osmih ima Slovenija status stranke v pravdnih postopkih proti sosednji državi, ki krši vse mednarodne norme. Za nameček pa so pred dnevi, 14. februarja, italijanska sodišča naroke v vseh primerih sklicala še na isti dan.Na obzorju pa je še tretja, tokrat odškodninska tožba MJU: minister Medved jo pogojno napoveduje proti družbi SRC, ki je na večer lokalnih volitev hudo zamujala z osveževanjem volilnih rezultatov v Kopru. Gre za simbolno tožbo, saj je kazen, ki po pogodbi preti podjetju, minorna: do 400 evrov. MJU bo od nje odstopilo, če se podjetje pisno opraviči in privoli v javno objavo opravičila.