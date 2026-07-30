Za 40 milijonov evrov spletnih prevar

Ujeti za prevaro – to je osrednja tema letošnjega svetovnega dneva boja proti trgovini z ljudmi, ki ga zaznamujemo 30. julija. Urad Združenih narodov za droge in kriminal (Undoc) tokrat opozarja na kriminalne združbe, ki žrtve prisilijo, da sodelujejo pri različnih spletnih prevarah.

Ni mogoče oceniti, kolikšen delež kibernetske kriminalitete je povezan s trgovino z ljudmi. Doslej je bilo, leta 2020, zaradi tega obsojenih pet tujcev, povezanih z nezakonitimi klicnimi centri, v katerih so pod prisilo delali večinoma kitajski državljani iz Tajvana. Primerov spletnih goljufij pa je vse več.