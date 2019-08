Za 40 milijonov evrov sprememb

Ljubljana – Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2), ki sicer še ni dokončno usklajena med socialnimi partnerji, je pa že v medresorskem usklajevanju, bo imela konkretne finančne učinke. Če bo sprejeta v predlagani obliki, bo državni proračun moral, po izračunih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v pokojninsko blagajno dodatno prispevati skoraj 3,4 milijona evrov leta 2020, 12,6 milijona leta 2021 in 24,2 milijona leta 2022.V besedilu predloga so, kot je pojasnil Tilen Božič, državni sekretar na ministrstvu, kompromisne rešitve, ki so jih sprejeli vlada, delodajalci in sindikati v ...