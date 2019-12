»Za 50 evrov lahko kupite ognjemet, lahko pa tudi nahranite 200 mačk«

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: PU Ljubljana

Od danes do 1. januarja je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Vanjo sodijo izdelki, katerih glavni učinek je pok. Uporaba pirotehniških izdelkov naj bo varna, saj lahko nepremišljenost povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, opominjajo na policiji.Pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let, še opozarja policija. Vanje med drugim sodijo pasje bombice in bengalske vžigalice. Izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.Kljub dovoljenju policija poziva k varni uporabi pirotehnike, ki ne bo motila in ogrožala drugih. Neprevidnost in nepremišljenost lahko povzroči resne telesne poškodbe, kot so opekline in raztrganine rok. Obenem moti tudi živali in onesnažuje okolje.Na negativen vpliv pirotehnike so opomnili tudi v Društvu za zaščito živali Ljubljana, ki si s projektom Prazniki brez pokanja prizadeva za čim manj stresne in nevarne praznike za živali. O problematiki pirotehnike želijo v društvu ozavestiti čim več ljudi, otrokom pa želijo postaviti pozitiven zgled, kako praznovati brez ogrožanja sebe in drugih.Ljudem predlagajo, naj se letos odrečejo uporabi pirotehnike in praznujejo na živalim prijaznejše načine. »Za 50 evrov lahko kupite ognjemet, ki bo trajal 65 sekund. Lahko pa se za isti denar odpravite na romantično večerjo v dvoje ali nahranite kar 200 prostoživečih mačk,« so izpostavili.V primeru, da se ljudje vseeno odločijo za nakup pirotehnike, pa je pomembno, da kupijo originalne izdelke pri pooblaščenih trgovcih. Potrebna je pozornost na oznako CE, ki zagotavlja varnost izdelka v skladu z evropsko regulativo, opozarjajo na policiji.Policija še opozarja, da je kljub začasnemu dovoljenju uporabe pirotehnike prve kategorije še vedno prepovedana predelava, lastna izdelava in preprodaja pirotehniških izdelkov. Prav tako je prepovedana prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, to pa so petarde različnih oblik in moči. Globa za posamezne kršitelje je od 400 do 1200 evrov.Lanski podatki policije kažejo, da so med 1. decembrom in 10. januarjem obravnavali tri hude telesne poškodbe, dva med hudo poškodovanimi sta bila mladoletnika. Navajajo še, da so najpogostejši razlogi za poškodbe eksperimentiranje s pirotehniko, neodgovornost in neupoštevanje navodil proizvajalca.