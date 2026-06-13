Brez zdravnika 136.000 zavarovancev, kako ZZZS rešuje problem?

Konec aprila je bilo brez osebnega zdravnika dobrih 136.000 zavarovancev, že nekaj let smo priča primerom, ko ljudje v dolgih vrstah po več ur stojijo pred zdravstvenimi domovi, da bi se lahko opredelili pri zdravnikih, ki na novo sprejemajo paciente. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poziva ministrstvo za zdravje, naj zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa, vzpostavili bi prednostno merilo zdravstvenega stanja pri opredeljevanju, zavzemajo pa se tudi za zvišanje glavarinskih količnikov, do česar imajo v zdravniškem sindikatu Fides zadržke.