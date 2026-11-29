Na volišču v prostorih Društva distrofikov Slovenije za Bežigradom v Ljubljani je prišlo do izrednih razmer, zaradi katerih so ga zaprli, zatem pa prestavili. Čas volitev so podaljšali za skoraj uro.

Vzrok so bile težave z vodovodom in zaradi teh izredna prekinitev glasovanja.

FOTO: M. B.

Kot s prizorišča poroča Delov novinar Mirt Bezlaj, so glasovanje prekinili, poklicali so policijo in gasilce.

FOTO: Foto M. B.

Po neuradnih podatkih je prišlo do okvare vodovodnega omrežja, videlo se je, da voda kaplja s stropa, strop je na nekaterih delih celo vdrt.

FOTO: M. B.

Na prizorišče so prišli policaji, ki niso spustili nikogar v notranjost, na prizorišču so bili gasilci, volilna komisija je medtem prestavila glasovanje v druge, sosednje prostore.

Policistka je novinarju Dela povedala, da »ni nikakršnih težav«. Prisotne gospe se hudujejo, da imajo pravico voliti. Policisti jim ne dovolijo na volišče, rekoč, da je življenje pomembnejše od pravice.

FOTO: M. B.

Sokoordinatorka Levice Asta Vrečko je na facebooku zapisala, da bi naj volitve podaljšali.