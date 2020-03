Za bolj življenjski sistem, skrb za starejše in krepitev družinske politike

​Bolj pregleden sistem socialnih transferjev

Ljubljana - Bolj moderen in življenjski sistem socialnih pomoči, skrb za starejše in krepitev družinske politike bodo tri prioritete, ki se jih namerava lotiti Janez Cigler Kralj, če bo potrjen za ministra za delo, družino in enake možnosti.Ključni cilj ekipe je v prihodnjih dveh letih napraviti sistem na področju dela MDDSZ bolj moderen in življenjski ter manj birokratski, je napovedal Janez Cigler Kralj na predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom.Enainštiridesetletni politolog je poklicno pot začel kot predstavnik za odnose z javnostmi v NSi, nekaj časa je delal v gospodarstvu, nato v Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije. Od leta 2012 je strokovni sodelavec poslanske skupine NSi, posebej za področje dela, družine, socialne zadeve in invalide.Podlaga za delo bo koalicijska pogodba, za ukrepi, ki so v njej navedeni, stoji z bodočo ekipo, je poudaril Cigler Kralj in dodal, da imajo zaupanje in politično podporo v svoji stranki.Glede bolj modernega in življenjskega sistema socialnih pomoči ima v mislih tudi preprečevanje zlorab. »V Sloveniji se gospodarske razmere po razmeroma dolgem obdobju prosperitete počasi umirjajo, a smo še v dobri kondiciji, gospodarska rast je še vedno višja od povprečja EU. Hkrati se pozna demografska kriza in primanjkljaj delovno aktivnega prebivalstva. Razmere na trgu dela so zelo ugodne, tudi stopnja delovne aktivnosti narašča od leta 2014. Stopnja brezposelnosti se znižuje in je pod povprečjem EU,« je naštel kandidat za ministra.»Ob tem je nekoliko nelogično, da beležimo rekordno število prejemnikom denarne socialne pomoči. Sistem socialnih transferjev je neučinkovit, nepregleden, preveč prepleten z družinsko in drugimi politikami. Posodobili ga bomo in približali ljudem, ki ga res potrebujejo, ker sami ne morejo preživeti,« je dejal predstavnik NSi, ki se mu zdi pomembno razmerje med socialnimi pomočmi in plačami, pri čemer so slednje prenizke. »S socialnimi partnerji bo v dialogu treba iskati rešitve, kako popraviti porušeno ravnotežje. Tudi razmerje med bruto in neto plačami ni ustrezno,« razmišlja Janez Cigler Kralj. Razmerje med socialno pomočjo in dohodki si želijo spremeniti, da bo razlika taka, da bo spodbujala k aktivnosti in zaposlitvi.​»Demografska slika je neizprosna, Slovenija se stara, vsaka odgovorna politika mora iskati rešitve za vzdržnost sistemov,« ugotavlja kandidat za ministra. Med konkretnimi ukrepi pri skrbi za starejše je naštel skrajšanje prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka na 63,5 odstotka za moške iz prvotno določenih šest na štiri leta.Obljubil je dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter izgradnja vsaj 5 novih domov za starejše. »Celo vlado čaka zahtevno delo pri zagotavljanju kadrov za oskrbo starostnikov in druge institucije. Beg možganov nam ni v ponos.«Druga raven skrbi za starejše bo deinstitucionalizacija, z razvojem mreže dnevnih centrov in drugimi oblikami skrbi.Napovedal je ustanovitev vladnega urada za demografijo in demografsko-pokojninskega sklada, da bomo bolj usklajeno izvajali politike za skrb za starejše.V sodelovanju z ministrstvom za zdravstvo bodo sodelovali pri oblikovanju zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanja zanj. »Pozorni bomo, da vstopni prag za dolgotrajno oskrbo tak, da tisti, ki zdaj prejemajo storitve, ne bodo ostali brez,« je dejal Janez Cigler Kralj.»Eden najbolj uspešnih ukrepov za krepitev družinske politike je bil uvedba brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke, ki so skupaj vključeni v vrtec. Pomagal bo mladim družinam in razbremenil proračune,« je prepričan ministrski kandidat in oče štirih otrok.Nameravajo omogočiti še boljše možnosti za uskladitev poklicnega in družinskega življenja, z olajšanjem dela od doma in uvedbo oskrbovalnega dopusta, za nego družinskih članov, ki niso otroci, je napovedal.Največ zanimanja v javnosti je doslej zbudil ukrep, ki je že v postopku analize na MDDSZ, in sicer uvedba univerzalnega otroškega dodatka, ki ga bodo proučevali ob dohodninskih olajšavah za vzdrževane družinske člane, s ciljem podpore mladim staršem.Kandidat za ministra, ki je izpostavil, da se resor, za katerega se poteguje, dotika človeka od rojstva do smrti, zase in za svojo ekipo pravi, da so socialni čuteči, poudaril pa je še, da trdno verjame v socialni dialog, socialnim partnerjem pa ponujajo roko, saj je prepričan, da so rešitve, dogovorjene na ta način, veliko bolj trdne.