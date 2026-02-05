Za boljše vrednotenje dela v urgentnih centrih

Deset let po tem, ko jih je država zagnala, je koncept urgentnih centrov zašel s prvotne poti, zato je skrajni čas za popravke, pravijo zdravniške organizacije, ki opozarjajo, da se javno zdravstvo lomi prav na urgenci. Predlagajo več konkretnih ukrepov, tudi to, da bi najboljši kader zadržali v javnem zdravstvu. Pristojne pozivajo, naj k reševanju zdravstva, ki je kompleksen sistem, pristopijo v dialogu z zdravniki, ki težave javnega zdravstva živijo vsak dan.

V Sloveniji deluje enajst urgentnih centrov in prav v vseh število obravnav v zadnjih petih letih raste, v Ljubljani so jih, denimo, že leta 2023 presegli 160.000. »Zmogljivosti pa se ne povečujejo, vsaj ne ustrezno. To vodi v položaj, ki smo mu priča, da pacienti čakajo, izvajalci pa imamo vse težje pogoje dela in smo preobremenjeni,« je izsledke pregleda delovnih obremenitev urgentnih centrov strnil dr. Aleš Blinc s Slovenske medicinske akademije (SMA).