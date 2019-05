Za boljšo prihodnost vseh generacij

Pokojnine, ki so z delom pridobljena pravica, morajo zagotavljati dostojno življenje sedanjih in bodočih generacij upokojenk in upokojencev.



Ljubljana – Prihodnji teden bodo zaznamovali Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki se bodo začeli 14. maja in potem do 16. maja polnili dvorane Gospodarskega razstavišča, kjer bodo potekale okrogle mize, kulturne prireditve, srečanja in delavnice. Na njih bodo sodelovali strokovnjaki, politiki ter vsi ostali, ki jim ni vseeno, kakšna bo prihodnost vseh generacij, mladih, srednjih in starejših. Govorili bodo o problemih in priložnosti – mladih in starejših. In povedali, kakšno medgeneracijsko sožitje hočemo.Že prvi dan Dnevov medgeneracijskega sožitja, kot lahko najdemo v Zdusovem katalogu, bo potekala pomembna okrogla miza, na kateri bodo govorili o gmotnem položaju upokojencev, s poudarkom, da si mora za dostojno staranje prizadevati celotna družba; seveda tudi odločevalci. Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) je na temelju memoranduma 2018 pripravila analizo položaja slovenskih upokojencev in starejših ter, kot je znano, tudi predloge za izboljšanje njihovega gmotnega položaja. V vabilu na okroglo mizo, ki jo pripravlja Zdus, poudarjajo: Pokojnine, ki so z delom pridobljena pravica, morajo zagotavljati dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in upokojencev.Če omenjeno okroglo mizo pripravlja Zdus, pa je že naslednjo o problemih in posledicah podivjanega prekarnega dela zasnoval Mladinski svet Slovenije. Že to potrjuje eno od vodilnih usmeritev dnevov medgeneracijskega sožitja, da na srečanjih ne bodo govorili samo o problemih in priložnostih starejših, ampak o družbi v celoti, tudi o mladih. Na okrogli mizi O netipičnih in negotovih oblikah dela bodo govorili o tem, kam vodijo nestabilna delovna razmerja, preslabo plačano delo, slabi in nehumani pogoji dela, ki prizadenejo vedno več ljudi, zlasti mlajše generacije. Predstavili bodo poglede mladih in njihovo prizadevanje, bolje rečeno boj za to, da se ta prekarnost v prihodnosti zaustavi. Starejši bodo opozorili državo in odločevalce, da gre za človeka nevredne oblike zaposlitve in da se ob tem velikem problemu mlajše in verjetno tudi srednje generacije kaže odsotnost pravne in socialne države.Napovedane okrogle mize bodo gotovo sprožile zanimive razprave, v sredo bodo govorili o poklicni socializaciji mladih, torej o povezovanju izobraževanja in potreb na trgu dela. Govorili bodo o prilagoditvi dela izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva, ki naj bi bila ena od prioritete vlade že v letošnjem letu. Zavedati se je treba, da se mladi danes izobražujejo za poklice, ki jih čez nekaj let verjetno ne bo več, nakazujejo pa se poklici, ki jih je danes še težko opredeliti; jasno je le, da gre za poklice prihodnosti. In vse to je izziv tudi za izobraževalni sistem, ki mora hitro ukrepati in odgovoriti na prihodnje potrebe gospodarstva. Temo pripravljata Dijaška organizacija Slovenije in Študentska organizacija Slovenije.O v zadnjem času vse bolj aktualni temi – kako prepoznati potenciale starejših – bodo govorili na okrogli mizi Mentorstvo kot medgeneracijski prenos znanja, ki ga pripravlja Mladinski svet Slovenije. Gre za to, kako se soočiti z družbeno realnostjo, v kateri se govori o potrebi po podaljšanju delovne aktivnosti starejših in hkrati temu trendu slediti s prilagajanjem delovnih mest starejšim sodelavcem, po drugi strani pa si prizadevati, da se mladi čim prej vključijo na trg dela. V teh procesih ima seveda pomembno vlogo tudi mentorstvo na delovnem mestu, ki lahko pripelje tudi do višje stopnje medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Zadnji dan, v četrtek, bo na vrsti okroglo miza o vseživljenjskem učenju, o aktivnem staranju, o pripravah na upokojitev: o tem, kako pomembno je vseživljenjsko učenje in hkrati ozaveščanje ljudi, kako pomembna je življenjska prelomnica ob zaključevanju delovne dobe.Na otvoritvi dnevov medgeneracijskega sožitja pričakujejo predsednika vlade Marjana Šarca in ministrico za delo Ksenijo Klampfer ter Janeza Sušnika, predsednika Zdusa. Teme, ki se bodo skozi tri dni odvijale, so aktualne in zanimive, tako za starejše, za malo manj starejše kot za mlade. Med partnerji dnevov sožitja so poleg Zveze društev upokojencev (Zdus) tudi MeKos, kot so že pred časom poimenovali medgeneracijsko koalicijo Slovenije, ki jo sestavljajo Mladinski svet Slovenije, Dijaška zveza Slovenije ter Študentska organizacija Slovenije, med organizatorji dnevov so ministrstvo za delo in ministrstvo za prostor in okolje ter Gospodarsko razstavišče, ki letos praznuje 65. obletnico delovanja.Vsekakor bo zanimivo in poučno ustvarjalno stičišče Zdusa, kjer bodo različne razstave: likovne, klekljarske, pletarske, rokodelske, unikatne, kulinarične. Potekale bodo tudi delavnice, predstavljeni bodo prenos znanja, rokodelski centri, različna društva upokojencev ... Dneve bo proti večeru obogatil tudi kulturni program, v torek bo večer pesmi in plesa, na katerem bodo nastopili pevski zbori, pevci ljudskih pesmi in folklorne skupine, slavnostna govorka bo Dušica Kunaver, v sredo bo sledilo srečanje 15 pevskih zborov DU Slovenije, slavnostni govorec bo Marko Repnik, zadnji dan bo na vrsti projekcija filma Srečen za umret, ob katerem bosta pozdravne nagovore imela Vera Pečnik (podpredsednica Zdusa) in Lucija Karnelutti, predsednica MeKosa, častni gost pa bo dramski igralec Evgen Car. Rezervacije brezplačnih vstopnic so mogoče na elektronskem naslovu: