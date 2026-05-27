Za bolniško klic zdravnika še isti dan

Če zbolimo in zato ne moremo v službo, moramo to svojemu zdravniku sporočiti še isti dan. To je ena od pomembnih novosti v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so začela veljati 27. maja. Prvi paket sprememb, namenjenih obvladovanju absentizma, ki jih je uvedel decembra sprejeti interventni zakon, predvsem pa zelo veliko govora o njih, se že kaže v številkah – več kot 800 tisoč manj izgubljenih delovnih dni v prvih štirih mesecih leta v primerjavi z istim obdobjem lani.

Doslej je veljalo, da je lahko oboleli poklical šele po treh dneh in mu je zdravnik bolniško lahko odprl za nazaj. Po novem bo moral zavarovanec razlog začasne zadržanosti od dela osebnemu zdravniku sporočiti takoj oziroma najpozneje prvi naslednji dan njegove ambulante. »To sledi tudi sodni praksi, ki opozarja, da je na strani tistih, ki pravice uveljavljajo, da to počnejo odgovorno in predvsem za naprej,« je pojasnila Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Izjema klica na isti dan velja za zavarovance v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. »Nesporno je, da nekomu, ki je hospitaliziran, bolniška pripada,« je poudarila Ana Vodičar.

Kaj se bo zgodilo, če posameznik pozabi sporočiti prvi dan? »V tem primeru osebni zdravnik ne more podeliti bolniške za nekaj dni nazaj, ampak samo za naprej. Samo v primeru utemeljenih razlogov lahko odstopi predlog ZZZS, kjer imenovani zdravnik preuči okoliščine, ki utemeljujejo to zamudo, na primer hudo zdravstveno stanje, in lahko odobri bolniško za nazaj,« je odgovorila predstavnica ZZZS.

Obvezen pregled pri zdravniku

Druga pomembna novost na tem področju je obvezen osebni pregled pri zdravniku, in sicer najkasneje četrti dan začasne zadržanosti z dela, če ta še traja, in v primerih pogostih kratkotrajnih odsotnosti, konkretno več kot dveh v treh mesecih. »Tukaj smo sledili tudi stroki, ki opozarja, da se včasih za kratkimi, a pogostimi bolniškimi lahko skriva resnejše zdravstveno stanje,« je komentirala Ana Vodičar. Če pregleda ne bo, lahko družinski zdravnik odloča o bolniški samo na podlagi medicinske dokumentacije, v primeru neupravičenega neprihoda na pregled bo družinski zdravnik dolžan obvestiti območno enoto ZZZS, ta pa lahko zadrži izplačilo nadomestila plače.

»Seveda smo povsem življenjsko določili, da v nekaterih primerih pregled ni obvezen, zlasti ko je zaradi zdravstvenega stanja zavarovanca to nesmiselno. V mislih imamo večje operativne posege, mobilizacije udov, zdravljenje s kemoterapijo in podobno,« je povedala sogovornica in dodala, da je eden od namenov sprememb tudi, da se medicina vrne v ambulante ob tem, da ohranjajo vse prednosti zdravstvene obravnave na daljavo. Izjema glede pregleda bo veljala tudi pri kakih nalezljivih boleznih, kjer bi obisk ambulante pomenil tveganje za širjenje okužb. Obvezen pregled je predviden tudi po 30 dneh odsotnosti, ob prvem predlogu imenovanemu zdravniku ZZZS.

Prvi učinki paketa ukrepov

Po besedah Ane Vodičar prvi paket ukrepov, kar zadeva absentizem (določitev sedmih režimov gibanja, določnejša opredelitev laičnih kontrol, predvidene sankcije ...), že prinaša prve učinke. Od januarja do aprila letos ZZZS, ki krije nadomestilo od 30. delovnega dne odsotnosti, beleži 314.375 manj izgubljenih delovnih dni kot v enakem obdobju lani, kar pomeni približno 28 milijonov evrov manj izdatkov za nadomestila. Število izgubljenih delovnih dni v breme delodajalcev v tem obdobju pa se je zmanjšalo za 509.571, ocenjujejo, da to prinaša več kot 40 milijonov evrov prihranka.

Drugi paket sprememb velja od 27. maja. Nova obveza pregleda po štirih dneh. Od 1. julija obveščanje o režimih gibanja na portalih e-zvem in spot.

Poznavalci razmišljajo, da je na te trende bolj vplival govor o novih pravilih v javnosti kot pa sami ukrepi. Pri prvi kršitvi navodil dobi zavarovanec le opomin, nadomestilo pa izgubi, če jo v petih letih ponovi ali pa če med bolniško opravlja pridobitno delo.

Vzpostavlja se tudi informacijska podpora. Od 1. julija bodo zavarovanci o režimu gibanja, ki jim ga je med bolniško določil zdravnik, obveščeni prek portala e-zvem, če ga nimajo, pa prek elektronske pošte, delodajalci pa bodo lahko vpogledali v režim svojih zaposlenih prek portala spot.