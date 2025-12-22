Osem suhih zadrževalnikov za reševanje Savinjske doline

Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt za Spodnjo Savinjsko dolino.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes javno objavilo predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini. Med ukrepi, ki so ocenjeni na 490,6 milijona evrov, je osem suhih in en moker zadrževalnik. Trajne gradbene posege predvidevajo na 187,5 hektara kmetijskih zemljišč, trajno bi izgubili 13 hektarov hmeljišč. Celje ostaja najbolj poplavno ogroženo mesto v državi, za njegovo zaščito bodo nujni še dodatni ukrepi. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti so ocenjeni na 490,6 milijona evrov. Predvidenih je osem suhih zadrževalnikov in en moker. Poplavno bi bilo manj ogroženih 13.300 ljudi. Predlog DPN predvideva ureditve na 23 kilometrov dolgem odseku Savinje med Letušem in Celjem ter na območju vodotokov Bolska, Gozdnica in ...