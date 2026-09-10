Za danes močni nalivi, oranžno opozorilo za skoraj vse regije

Nad Slovenijo danes prihaja fronta in z njo padavine, ki bodo zajele vso državo. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nato se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhod države. Vremenoslovci opozarjajo na hitro naraščanje hudourniških vodotokov in nevarnost proženja zemeljskih plazov.

V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo vključno s sredo zapadlo do okoli sto milimetrov padavin, drugje manj. V Breginju v Zgornjem Posočju je zjutraj, med 6.30. in 7. uro, padlo 23 mm padavin, v Bovcu 20 mm, je objavil Arso. Močnejša nevihta se je pomaknila nad Kras in Goriško.

Ob prehodu fronte se bo tudi močno ohladilo. Čez dan bo okoli 16 ali 17 stopinj Celzija, nekaj višje bodo temperature zaradi toplega morja in burje na Primorskem. Tam bo od okoli 20 do 23 stopinj Celzija.

Po napovedih se bo v petek vremensko dogajanje čez dan umirilo, nato pa se obeta večinoma jasen in suh konec tedna.

Včerajšnja intervencija zaradi polomljene veje v središču Ljubljane. FOTO: Simona Bandur

Ob napovedanih močnejših nalivih Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države, so sporočili iz zavoda.

Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Če se pojavijo spremembe na tleh ali objektih in če se sproži plaz, naj prebivalci pokličejo na številko 112.

Že včeraj so državo zajela huda neurja, zlasti v osrednji Sloveniji, zaradi česar je bilo nekaj časa brez elektrike skoraj 2000 odjemalcev, precej dela so imeli tudi gasilci, zlasti zaradi polomljenega vejevja.