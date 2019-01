Za deficitarne poklice znova namenjenih 3,6 milijona evrov

Seznam deficitarnih poklicev:



1. kamnosek

2. mehatronik operater

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

6. elektrikar/elektrikarka

7. avtokaroserist/avtokaroseristka

8. pek/pekarka

9. slaščičar/slaščičarka

10. mesar/mesarka

11. tapetnik/tapetničarka

12. mizar/mizarka

13. zidar/zidarka

14. tesar/tesarka

15. klepar-krovec/kleparka-krovka

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

19. gozdar/gozdarka

20. dimnikar/dimnikarka

21. steklar/steklarka



Dvojezični izobraževalni programi:

22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

23. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

24. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

25. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Ljubljana – Zainteresirani za poklice, v katerih delodajalci le stežka najdejo ustrezno izobražen kader, lahko tudi v prihodnjem šolskem letu računajo na pomoč države in Evropskega socialnega sklada. Objavljen je razpis za deficitarne razpise . Na voljo je 1000 štipendij po 100 evrov mesečno. Prijave so mogoče od 15. junija do 20. septembra letos.Na seznamu je enako kot lani 21 deficitarni poklicev. Vlogo za štipendije lahko tako oddajo tisti, ki se bodo vpisali na program kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin, elektrika, pek, slaščičar, mizar, zidar … V italijanski narodni skupnosti je deficitaren poklic ekonomski tehnik, v madžarski narodni skupnosti pa je štipendijo mogoče dobiti za program mehatronik operater, strojni tehnik in pa kemijski tehnik.Vrednost razpisa je 3,6 milijona evrov. Pogoj je, da je vlagatelj prvič vpisan v prvi letnik enega od izobraževalnih programov. Če bo vlagateljev več, kot je štipendij, bo pri izbiri odločala višina povprečne ocene.Na skladu še sporočajo, da štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, višino plačila dohodnine, dijak pa lahko istočasno prejema še državno štipendijo.