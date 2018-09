Za delavca usoden padec v globino

Zjutraj se je v kraju Lindek v občini Vojnik zgodila tragična nesreča, pri kateri je delavec padel v globino in se smrtno ponesrečil. O nesreči poroča Center za obveščanje RS.



Posredovali so gasilci PGD Frankolovo, ki so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Celje.



Pri Policijski upravi Celje smo izvedeli, da je bila nesreča usodna za moškega, rojenega leta 1945, ki je med gradbenimi deli na novogradnji padel s plošče približno tri metre globoko. Plošča pod njim se je udrla, umrl je na kraju nesreče.