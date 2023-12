Za dialog in soočanje mnenj o prioritetah

V nadaljevanju preberite:

Kaj mislite o razvoju države, v katero smer se razvija Slovenija? To vprašanje je v anketi zastavila agencija Aragon, in več kot polovica vprašanih meni, da je smer napačna. Tudi druge javnomnenjske ankete so vodilni vladajoči stranki pokazale, da ljudje z njenim delovanjem niso zadovoljni. Gibanje Svoboda je imelo namreč pred letom dni 34,1-odstotno podporo, zdaj ta znaša 13,4 odstotka. Zadnji javni nastop predsednika vlade Roberta Goloba na nacionalni televiziji daje vtis, da je slišal, kaj mu sporoča javnost. Priznanje lastnih napak in učenje na njih dajeta hkrati tudi možnost, da se napake popravijo. »Politika mora ob reševanju akutnih težav imeti pogled uprt tudi dlje v prihodnost. Ne izogibajmo se dialogu in soočanju različnih mnenj o dolgoročnih prioritetah naše države. Napovedana prenova družbenih podsistemov ni zastala, zahteva pa svoj čas in našo skupno pripravljenost na potrebne spremembe, ki so včasih tudi boleče, so pa nujno potrebne,« ob izteku leta pravi predsednik vlade.