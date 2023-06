Za dijake in študente to poletje 4824 priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Letos so se v Študentskem servisu posebej osredotočili na priložnosti za mladoletne, ki lahko po naši zakonodaji začnejo delati pri 15. letih. Ocenjujejo, da naši delodajalci tudi zaradi premalo informacij študentsko delo največkrat ponujajo starejšim od 18 let; od 4824 tokrat objavljenih prostih del je za mladoletne razpisanih le 1251. Zakaj ne bi tudi mladoletnim ob upoštevanju pravil, ki veljajo zanje, čim prej ponudili primernega dela in tako začeli kadrovati na daljši rok, pozivajo delodajalce k razmisleku v ŠS in dodajajo, da se pri delodajalcih, s katerimi so se srečali pri študentskem delu, zaposlita kar dve tretjini mladih.