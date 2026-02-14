Za dobrih 153.000 šolarjev se začenjajo zimske počitnice. In kam zdaj z njimi?

Za več kot 153.000 šolarjev in dijakov iz zahodnega in osrednjega dela države se začenjajo zimske počitnice. Številni se bodo prepustili zabavi na snegu, smučanju in sankanju, drugi bodo aktivno preživljali prosti čas na ledu. V prihajajočem tednu pa jih čaka tudi vrsta brezplačnih dejavnosti in programov, pa tudi športnih dogodkov. Za en teden bo tako v ponedeljek šolske klopi zapustilo 105.217 učencev ter 47.873 dijakov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Za mlade počitnikarje so v Ljubljani številni javni zavodi za ta čas pripravili pester nabor aktivnosti. Med drugim se lahko odločijo za kuharske delavnice, likovno ali filmsko ustvarjanje, se naučijo risanja stripov ali pa počitnice preživijo v gozdu.

Na počitnicah na Ljubljanskem gradu bodo otroci prve osnovnošolske triade med 10. in 13. uro prisluhnili zanimivim zgodbam iz slovenskega ljudskega izročila, raziskovali grajske kotičke in reševali izzive, ki so jih zanje pripravili pravljični junaki, ter na koncu ustvarjali na pravljičnih delavnicah.

Na Ljubljanskem gradu se bodo posvetili šolarjem prve triade. Slika je arhivska. FOTO: Roman Šipić

Malo starejše šolarje Mladi zmaji vabijo v svoje prenovljene prostore na brezplačne, ustvarjalne in družabne aktivnosti za mlade. Program vključuje raznolike dogodke, ki spodbujajo druženje in ustvarjanje v mestu, z možnostjo zbiranja točk za nagrade v sklopu avanturnih točk.

Mestni kino Kinodvor pa vabi na petdnevno počitniško delavnico za otroke med 10. in 14. letom. Vstopili bodo v svet filma pred kamero in za njo. Skozi igro in improvizacijo bodo raziskovali, kako je biti igralec pred kamero in kaj vse se dogaja za kamero. Izmenično se bodo postavljali v vloge igralcev, snemalcev in režiserjev ter ob tem spoznavali, kako kamera vidi gibe, izraze in čustva.

V Kinodvoru bodo mladi lahko vstopili v svet filma pred kamero in za njo. FOTO: Voranc Vogel

Vse otroke pa na nepozabne zimske počitnice v živalski družbi vabijo v ljubljanski živalski vrt, ki organizira tudi dnevno varstvo za otroke (letniki 2016 do 2019). Program vključuje spoznavanje živali, hranjenje, ustvarjanje in tematske aktivnosti o prilagoditvah živali na zimo.

Ljubljanski živalski vrt organizira tudi dnevno varstvo za otroke. Slika je arhivska. FOTO: Aleš Černivec

V Pionirskem domu bo živahno in ustvarjalno. Za otroke od 6. do 12. leta bo na voljo likovna počitniška šola, kjer bodo risali in slikali, ustvarjali mozaike ter izdelovali male plastike iz različnih materialov ter tako razvijali svojo domišljijo in likovni izraz. Otroci od 9. do 12. leta pa bodo lahko vstopili v svet kuhanja, kjer bodo spoznavali različne kulinarične tehnike ter pripravljali jedi, ki niso le okusne, temveč tudi zabavne in igrive za pripravo.

V Pionirskem domu bo tudi živahno in ustvarjalno. FOTO: Dejan Javornik

Zimske počitnice so idealen čas za počitniško drsanje na ledu. Da bodo lahko drsali še več, so v Javnem zavodu Šport Ljubljana pripravili dodatne termine drsanja v dvorani Zalog in v veliki dvorani Hale Tivoli.

V Javnem zavodu Šport Ljubljana so pripravili dodatne termine drsanja v dvorani Zalog in v veliki dvorani Hale Tivoli (na sliki). FOTO: Aleš Černivec

Zimske dneve med počitnicami si šolarji lahko popestrijo tudi v enotah Mestne knjižnice Ljubljana, kjer so za osnovnošolke in osnovnošolce pripravili raznolike delavnice. Skupaj bodo izdelovali unikatne izdelke, raziskovali svet gledališča, se preizkusili v različnih ročnih spretnostih, slikali in raziskovali pravljične svetove.

Pester nabor počitniških aktivnosti so pripravila tudi posamična društva Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Zveza Anita Ogulin & ZPM že tradicionalno pripravlja zimovanje v Kranjski Gori v počitniškem domu Vila Šumica.

Veliko raznovrstnih dogodkov za ta čas so pripravile tudi obljubljanske občine.

Ker bodo prihodnji teden smučišča polna otrok, najstnikov in družin, policisti opozarjajo, da kljub razposajenosti ne smemo pozabiti na pazljivo in odgovorno ravnanje.

Čez teden dni, ko se bodo morali počitnikarji vrniti v šolske klopi, se bodo počitnice začele za njihove vrstnike iz vzhodnega dela države.