Za dolgočasnost niso krivi podatki, ampak oseba, ki jih podaja

Dr. Alenka Guček je raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, na odseku za umetno inteligenco. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki jih financirata evropska komisija in ARIS in ki pokrivajo različna področja, skupno pa jim je to, da vključujejo različne tehnologije umetne inteligence. Osredotočeni so tako na raziskovanje kot vpeljavo rešitev v prakso.

Sprva si je sicer karierno pot začrtala na področju biokemije, doktorat je opravila na biotehniški fakulteti; ukvarjala se je z molekularno celično biologijo, razumevanjem komunikacije med celicami.

Nov svet se ji je odprl na podoktorskem izobraževanju na Švedskem, kjer je znanja in laboratorijsko raziskovanje na tem področju nadgradila tudi z znanostjo o tem, kako podatke res razumeti in jih bolje predstaviti drugim. To je bil prelomen trenutek, saj je s tem nevede spremenila svojo profesionalno pot in kasneje iz naravoslovja presedlala na področje tehnike in tehnologije.

Po šestih letih, med epidemijo covida-19, se je vrnila v Slovenijo, stike z univerzo v mestu Uppsala severno od Stockholma pa ohranja kot predavateljica na področju vizualizacije podatkov.

S čem so trenutno zapolnjeni vaši dnevi?

Pred kratkim smo končali večletni evropski projekt (TWON), v okviru katerega smo ustvarili digitalni dvojček socialnih omrežij. Na ta način je lažje raziskovati polarizacijo ter kako se ustvarjajo mnenjski mehurčki na teh omrežjih. V realnih aplikacijah to ni mogoče, ker so sistemi običajno zaprti, v digitalnem dvojčku pa lahko spremljamo, kako se uporabniki obnašajo, predvsem pa lahko s pomočjo velikih jezikovnih modelov simuliramo pogovore med resničnimi uporabniki.

Tehnično je sistem postavljen in zdaj lahko raziskovalci – tudi z drugih področij, predvsem družbenih ved in humanistike – sistem uporabijo pri svojih raziskavah.

Kaj to pomeni v praksi?

V praksi to pomeni, da na primer dobimo podatke o tem, kako potekajo pogovori na omrežju X ali Reddit. S tem smo se v raziskavi veliko ukvarjali. Te podatke nato uporabimo, da se jezikovni modeli naučijo, na kakšen način in o čem se uporabniki pogovarjajo med seboj. Ko to imamo, lahko za določeno tematiko te pogovore zelo kakovostno poustvarimo.

Kljub temu da je razmerje med delom in prostim časom na Švedskem res dobro, mi je pomembno, da lahko otrokom v domačem okolju ponudim več, ker vem, kako kaj deluje, medtem ko v tujini ne razumeš vsega. FOTO: Jože Suhadolnik

En namen je torej poustvariti pogovore. Še bolj zanimivo pa je, da na podlagi teh pogovorov zasnujemo neki scenarij ter opazujemo, kako se nanj odzovejo simulirani uporabniki.

Tak pristop je zelo primeren za družboslovne študije, saj na družbenem omrežju ne moreš preprosto objaviti neke novice ali lažne novice zgolj zato, da bi preverjal odzive uporabnikov. Ker bi bilo to moralno sporno, lahko namesto tega v simuliranih okoljih opazujemo, kaj se dogaja.

Poleg tega projekta se ukvarjamo s še več drugimi področji. Zelo si prizadevamo za opismenjevanje o umetni inteligenci. Cilj enega od projektov (AI4GOV) je bil zmanjšati pristranskost pri uporabi modelov umetne inteligence. Pri tem smo ugotovili, da ljudje, tako razvijalci, še posebej pa končni uporabniki, še ne vedo veliko o tem. Na podlagi tega smo skupaj s sodelavci pripravili tudi serijo predavanj, med drugim tudi usposabljanja za javno upravo, s poudarkom na kritični presoji informacij, ki nam jih dajejo jezikovni modeli umetne inteligence.

Katero področje pa vas najbolj navdušuje in zakaj?

Kot raziskovalka sem se z molekularno in celično biologijo ukvarjala deset let. Takrat sem delala poskuse v laboratoriju s celicami, mikroskopi, elektrofiziologijo, šlo je za temeljne raziskave. Končni rezultat nekega večletnega dela je bil, da smo objavili znanstveni članek.

Pri delu, ki ga opravljam zdaj, mi je super, ker delamo aplikativne raziskave, ki so zelo interdiscplinarne. Izvajamo pilotne projekte in konkretne primere uporabe, kjer rešitve razvijamo neposredno za uporabnike. To, da so modeli ali rešitve umetne inteligence, ki jih naredimo, v uporabi in ljudem prinašajo neko vrednost, mi pomeni veliko več kot samo bazična raziskava. Prav tako tudi predajanje znanja.

Pogosto je težava, da ko imamo neke podatke, razmišljamo samo o tem, da jih hočemo predstaviti. Pozabimo pa na občinstvo. FOTO: Jože Suhadolnik

Da, tega se zelo dobro spomnim. V resnici je bil to naraven prehod, kajti pri delu v laboratoriju sem se ves čas ukvarjala s podatki in sploh z njihovo kakovostjo ter zanesljivostjo. Delo z njimi se mi je zdelo zanimivo, hkrati pa sem imela velik izziv, kako nišne stvari, ki sem jih raziskovala, predstaviti drugim, da bodo razumeli.

Meni je bilo samoumevno, zakaj ima neka sprememba podatka iz 0,07 na 0,02 velik vpliv, ampak, kako to skomunicirati drugim? Ko se mi je odprl svet podatkov skozi vizualizacijo podatkov, sem bila vzhičena, da obstaja toliko različnih načinov in celo cela znanost o tem, kako na ta način komunicirati znanost oz. znanstvene dosežke.

Vas je to navdušenje spodbudilo, da ste ustanovili iniciativo, s katero spodbujate k razmisleku o tem, kako znanost približati ljudem?

Vse skupaj izhaja iz ugotovitve, da kot raziskovalka, ki dela s podatki, v predstavitve vedno vnesem kanček subjektivnosti. Seveda nam je vsem raziskovalcem ključno, da smo pri delu objektivni, vendar pri sprejemanju nekaterih odločitev nikoli ne moreš reči, da si popolnoma objektiven. To spoznanje me je presunilo.

Našli sva se z Martino Zunica, grafično oblikovalko iz Italije, in vzpostavili Journal Data Viz. Gre za mesečni izziv, ko sodelujoči v tednu dni zbirajo podatke na razpisano tematiko, nato pa pripravijo vizualizacijo. To res pokaže subjektivno plat dela, ki temelji na objektivnih podatkih, ki jih posameznik povezuje s tematiko. Iniciativo sva začeli leta 2022 in zdaj teče že nekaj let, priključilo se ji je že veliko ljudi.

Kako vam pomagajo izkušnje iz prve kariere pri zdajšnjem delu?

Sodelavci raziskovalci so večinoma s področja računalništva in matematike, ampak imam tudi kolege, ki so pot začeli na področju družbenih ved, tako da v skupino vsi prinašamo različne poglede in osnovna znanja, kar je zelo dobro. Področje umetne inteligence je namreč treba naslavljati multidiscplinarno.

Moje pretekle izkušnje z delom s podatki so zelo pomembne, saj se zavedam večplastnosti podatkov, zaradi česar lahko bolj kritično pristopam k delu in se z ekipo o tem tudi veliko pogovarjamo.

To, da so modeli ali rešitve umetne inteligence, ki jih naredimo, v uporabi in ljudem prinašajo neko vrednost, mi pomeni veliko več kot samo bazična raziskava. FOTO: Jože Suhadolnik

Znanje, pridobljeno v prejšnji karieri, mi koristi tudi pri raziskovalnih projektih, vezanih na pristranskost umetne inteligence, saj to zelo pogosto izvira iz pristranskih podatkov. Interdisciplinarnost, razumevanje različnih področij je v karieri velik plus.

Za večino ljudi so podatki ali pa delo z njimi najmanj dolgočasni, če ne nočna mora. Kdaj pa podatki dolgočasijo vas? Kakšna se vam zdi najbolj dolgočasna predstavitev?

V osnovi me podatki ne dolgočasijo. Če poslušam koga, ki jih samo suhoparno predstavlja, ne da bi jih postavil v neko zgodbo ter zakaj so pomembni, pa me lahko začne dolgočasiti. Tako da za dolgočasnost niso krivi podatki, ampak oseba, ki jih podaja.

Ali je mogoče prav vsak podatek predstaviti na zanimiv in razumljiv način? Kdo ima pri tem največ težav in kako jim vi s svojim delom pomagate?

Upam si trditi, da je to mogoče. Pogosto je težava, da ko imamo neke podatke, razmišljamo samo o tem, da jih hočemo predstaviti. Pozabimo pa na občinstvo. Najprej bi se morali osredotočiti na to, komu so ti podatki namenjeni, kakšno podatkovno znanje že imajo, kaj bi bilo določenemu občinstvu zanimivo in relevantno.

Če naše predstavitve prilagodimo temu, bodo smiselne in nič dolgočasne. Nekega znanstvenega članka ne moremo na enak način predstaviti sodelavcu, udeležencem konference ali pa občinstvu, ki se zbere na dogodku v lokalni knjižnici. S poznavanjem teorije vizualizacije podatkov pa lahko uporabimo različne tehnike in pristope, ki nam olajšajo razumevanje.

Nekaj časa ste živeli in delali na univerzi Uppsala na Švedskem, kaj iz tamkajšnjega sistema bi prenesli k nam?

Na ravni univerz in dela tam zagotovo to, koliko časa in prostora namenijo delu v manjših skupinah – veliko več kot pri nas. Študentje se učijo z reševanjem problemov, ki so ravno dovolj velik izziv zanje, ne pa prevelik. To se mi zdi dober pristop, ker motivira študente, da rešujejo probleme in je veliko bolj zanimivo kot suhoparno učenje podatkov na pamet.

Pri uporabi tehnologij je seveda treba razumeti in vedeti določene stvari, ampak pri zgodovini ni treba poznati vsake letnice. Švedska je vključujoča družba, delo in življenje tam sta bila lepa izkušnja.

Stike ohranjate kot gostujoča predavateljica na tej univerzi. Kakšen izziv in priložnost je to za vas?

Super je, ker ohranjam stike z ljudmi, s katerimi sem delala prej (področje celične biologije), hkrati pa sem se povezala z raziskovalci s tamkajšnje fakultete za računalništvo, kjer se veliko ukvarjajo z vizualizacijami podatkov. Jaz predavam pri njih, oni pridejo k nam.

Delo s podatki se mi je zdelo zanimivo, hkrati pa sem imela velik izziv, kako nišne stvari, ki sem jih raziskovala, predstaviti drugim, da bodo razumeli. FOTO: Jože Suhadolnik

Takšno sodelovanje je odlična priložnost za osvajanje dodatnih znanj, ki niso nujno neposredno povezana z umetno inteligenco in modeli, s katerimi se ukvarjamo na inštitutu, so pa pomemben aspekt.

Glede na raziskave velja, da so v Skandinaviji ljudje najbolj srečni. Kako to, da ste se z družino vrnili domov?

Tehnično gledano imajo tudi zelo veliko teme. Poletje je sicer čudovito, svetlo je skoraj do polnoči. Vrnitev je bila zelo osebna odločitev. Ko imaš otroke, se moraš odločiti, ali boš ostal v tujini ali se boš vrnil v Slovenijo.

Kljub temu da je razmerje med delom in prostim časom na Švedskem res dobro, mi je osebno pomembno, da lahko otrokom v domačem okolju ponudim več, ker poznam stvari, vem, kako kaj deluje, medtem ko v tujini ne razumeš vsega. Kultura, predvsem pa odnosi so mi zelo pomembni in seveda širša družina.

Kaj pa vas osebno motivira v življenju, s čim si nabirate energijo?

Narava me res napolni. Ko si v naravi in se umiriš, lažje vidiš širšo sliko, ne samo manjših, specifičnih nalog, ki te čakajo. To me motivira, da se lažje prebijem tudi skozi kakšno manj zanimivo, a neizogibno delo. Imam svoj vrt, s partnerjem rada hodiva v hribe. Sicer pa tudi veliko plešem, in sicer west coast swing. Zelo pomembno se mi zdi, da se ukvarjam tudi s stvarmi, ki niso povezane z mojo službo.