»Stanovalci domov za starejše morajo biti pri plačevanju oskrbe obravnavani enako,« zagotavlja ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Pod njenim mandatom je vlada že novelirala zakon o dolgotrajni oskrbi, a je, tako kot njen predhodnik, pristojen za to področje, pri popravkih krivic tudi ona izpustila eno skupino stanovalcev domov, ki ne le da ne plačuje enako, temveč so se njihove položnice v zadnjih mesecih še celo zvišale – to so ljudje s posebnimi potrebami, praviloma mlajši od 65 let. Čim se je začel uveljavljati sistem dolgotrajne oskrbe v institucionalnem varstvu in so se predstavniki prejšnje vlade navdušeno hvalili, kako so se zaradi vzpostavitve nove blagajne, v katero vsi prispevamo, stroški stanovalcev domov za starejše občane znižali za 400, 500, ...