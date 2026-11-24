Dolgotrajna oskrba: Vse spremembe zakona, namenjene enaki obravnavi, so preskočile eno najbolj ranljivih skupin.
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Stroški bivanja v domovih so se invalidom, ki so uvrščeni v kategorijo C, zaradi ukinitve državnega subvencioniranja višjih stroškov dela celo zvišali. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
»Stanovalci domov za starejše morajo biti pri plačevanju oskrbe obravnavani enako,« zagotavlja ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Pod njenim mandatom je vlada že novelirala zakon o dolgotrajni oskrbi, a je, tako kot njen predhodnik, pristojen za to področje, pri popravkih krivic tudi ona izpustila eno skupino stanovalcev domov, ki ne le da ne plačuje enako, temveč so se njihove položnice v zadnjih mesecih še celo zvišale – to so ljudje s posebnimi potrebami, praviloma mlajši od 65 let.
Čim se je začel uveljavljati sistem dolgotrajne oskrbe v institucionalnem varstvu in so se predstavniki prejšnje vlade navdušeno hvalili, kako so se zaradi vzpostavitve nove blagajne, v katero vsi prispevamo, stroški stanovalcev domov za starejše občane znižali za 400, 500, ...
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