Za mesto direktorja Slovenske tiskovne agencije dve prijavi

Nadzorni svet STA se je danes seznanil s prijavami na razpis za novega direktorja oziroma direktorico STA. Na razpis sta prispeli dve prijavi, nadzorniki pa danes še niso sprejeli končne odločitve o izboru. Da se je prijavila na razpis, je sicer danes potrdila tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) je 12. marca objavil razpis za direktorja STA, potem ko je aktualni direktor Igor Kadunc podal odstopno izjavo, na podlagi katere bo z delom na STA predčasno zaključil predvidoma sredi maja letos.

Pogoje za zasedbo direktorskega položaja določa že zakon o STA. Med drugim je zahtevana najmanj visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.

Poleg tega morajo imeti kandidati med drugim vsaj 10 let delovnih izkušenj v medijih ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj, obvladati morajo vsaj en svetovni jezik na višji ravni, k prijavi pa morajo priložiti tudi vizijo razvoja s programom dela za petletno mandatno obdobje.

Nadzorniki STA so po seji sporočili, da so se seznanili s poročilom o prispelih prijavah na razpis za direktorja STA in da sta prispeli dve prijavi. »Nadzorni svet STA bo po zaključku postopkov o izbiri sprejel odločitev,« so dodali. Imen prijavljenih niso razkrivali.

Da je oddala prijavo, je sama potrdila Mojca Prelesnik. Slednji bo sredi julija letos potekel drugi petletni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke. Pred tem je bila med drugim namestnica informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka DZ, je razvidno iz biografije, objavljene na spletni strani informacijske pooblaščenke.

Sedanji direktor Kadunc se je za predčasni odhod odločil iz osebnih razlogov, zadnji dan njegovega dela na STA bo predvidoma 13. maj. »Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli,« je ob napovedi svojega odstopa pojasnil Kadunc.

Med pomembnejšimi projekti, ki so pred STA v bližnji prihodnosti, je izpostavil sklepno fazo revizije računskega sodišča in pripravo predloga sprememb zakona o STA, ki nastaja na ministrstvu za kulturo.

Kadunc, sicer med drugim nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, je na čelo STA kot edini prijavljeni na razpisu prišel 31. oktobra 2021, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, s 1. januarjem 2022 pa je dobil poln petletni mandat.

Nasledil je dolgoletnega direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je konec septembra 2021 odstopil po skoraj enoletni ustavitvi financiranja javne službe STA v času vlade Janeza Janše ter neuspešnih pogajanjih s tedanjim direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o vnovični vzpostavitvi financiranja.