Za družinsko medicino bo še manj zanimanja

ZZZS je včeraj objavil podatke o storilnosti posameznega zdravnika, fizioterapevta in patronažne sestre po mesecih za letošnje in del lanskega leta. Gre za množico podatkov, ki jo je laiku težko razumeti, predvsem pa – kot opozarjajo v Fidesu – podatki ne vključujejo odsotnosti zdravnikov zaradi bolezni, dopusta, izobraževanja, krajšega delovnega časa, zato so izkrivljeni.

Menijo, da gre za »lov na čarovnice«, ki ne more prinesti nič dobrega. Če bodo bolniki brskali po podatkih za svojega zdravnika, bodo morda na njega neupravičeno jezni, saj na spletni strani ZZZS ni zapisano, denimo, da je zdravnik bolan.

Zbrali smo nekaj odzivov, med njimi tudi odziv ZZZS, zakaj so bili podatki sploh objavljeni. Izkazalo se je, da je odločitev o objavi podatkov sprejela vlada Roberta Goloba na predlog ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in po sugestiji ZZZS. Metodologijo so pripravili predstavniki ZZZS, ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ZZZS pa je s svojim informacijskim sistemom omogočil zbiranje podatkov na enem mestu. Cilj objave je transparentnost in uspešnost delovanja zdravstvenega sistema.

»Podatke lahko celovito interpretirajo izvajalci zdravstvenih storitev, ki kot delodajalci razpolagajo z dodatnimi podatki o lastni organizaciji dela in kadrih,« je zapisano na spletni strani ZZZS.