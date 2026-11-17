Zanimanje mladih zdravnikov za nekatere ključne specializacije ostaja skromno. Na jesenski razpis specializacij zdravnikov, na katerem je bilo za območje celotne države in posamezne izvajalce razpisanih 291 mest, je prispelo 165 prijav, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije. Po podatkih zbornice na dan 10. novembra je bilo nezasedenih 156 mest. Posebej skrb vzbujajoče je zanimanje za družinsko medicino, pediatrijo in urgentno medicino, medtem ko se za nekatere druge specializacije prijavi bistveno več kandidatov, kot je na voljo mest.

Zanimanje za družinsko medicino občutno upadlo

Najizrazitejši upad zanimanja so na zbornici zaznali pri družinski medicini. Na 90 razpisanih mest se je prijavilo le 17 kandidatov, kar pomeni, da je bilo 73 mest brez prijav. Gre za najmanjše število prijav v zadnjih štirih razpisnih rokih, kar je še posebej problematično glede na pomanjkanje družinskih zdravnikov in prizadevanja za izboljšanje dostopnosti zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Na letošnjem spomladanskem razpisu je na 75 mest prispelo 34 prijav, torej dvakrat toliko kot jeseni, čeprav je bilo takrat razpisanih 15 mest manj. Lani jeseni se je na 71 mest prijavilo 31 kandidatov, spomladi pa na 57 mest 29 kandidatov.

Zanimanje je še posebno skromno za mesta, razpisana pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Od skupno 30 takšnih mest za družinsko medicino so prijave prispele za le tri, in sicer v Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in Osnovno zdravstvo Gorenjske. Preostalih 27 mest je bilo po podatkih zbornice na dan 10. novembra brez prijav. Nekoliko več zanimanja je bilo za 60 mest, razpisanih na nacionalni ravni, za katera je prispelo 14 prijav.

Za pediatrijo osem, za urgentno medicino štiri prijave

Tudi zanimanje za pediatrijo ostaja razmeroma majhno. Na 23 razpisanih mest je prispelo osem prijav, zato je bilo brez prijav še 15 mest. To je sicer nekoliko več kot lani jeseni, ko se je na 18 mest prijavilo pet kandidatov, a manj kot letos spomladi, ko je za 19 mest prispelo 11 prijav. Lani spomladi je bilo za 29 mest 13 prijav.

FOTO: Jure Eržen

Podobno je pri urgentni medicini. Na 20 razpisanih mest so se prijavili štirje kandidati, zato je 16 mest ostalo brez prijav. Zanimanje je nekoliko večje kot lani jeseni, ko je na enako število mest prispela le ena prijava, in letos spomladi, ko so za 30 mest prejeli tri prijave. Lani spomladi so za 20 mest prav tako prejeli štiri prijave.

Za družinsko medicino, pediatrijo in urgentno medicino je bilo skupaj razpisanih 133 mest, nanje pa je prispelo le 29 prijav. Brez prijav so tako ostala 104 mesta oziroma več kot tri četrtine vseh razpisanih mest na teh treh področjih.

FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije

Na zbornici pri tem pojasnjujejo, da podatki prikazujejo stanje po izteku prvega razpisnega roka in prvem odpiranju vlog. Razpis je bil objavljen 22. oktobra, prvi prijavni rok se je iztekel 6. novembra, prenos prijav pa je bil mogoč do vključno 13. novembra. Nezasedena mesta ostajajo odprta in se lahko zapolnjujejo do njihove popolnitve oziroma zaprtja razpisa.

Za več specializacij niti ene prijave

Skromno zanimanje so zaznali tudi za več drugih specializacij. Za hematologijo in infektologijo, za kateri so bila razpisana po štiri mesta, ni prispela nobena prijava. Brez kandidatov so ostale tudi nuklearna medicina s tremi razpisanimi mesti ter alergologija in klinična imunologija odraslih, klinična mikrobiologija in pnevmologija, za katere sta bili razpisani po dve mesti.

Prav tako ni bilo prijav za dve mesti iz revmatologije, razpisani za območje celotne države. Edina prijava za to specializacijo je prispela za mesto pri Splošni bolnišnici Novo mesto.

Podatki jesenskega razpisa znova kažejo izrazita nesorazmerja med zanimanjem mladih zdravnikov za posamezne specializacije. Medtem ko je na nekaterih področjih kandidatov več kot razpisanih mest, ostajajo številna mesta brez prijav prav v dejavnostih, ki so ključne za dostopnost zdravstvene oskrbe. FOTO: Leon Vidic

Največ zanimanja za plastično kirurgijo in radiologijo

Povsem drugačna je slika pri nekaterih drugih specializacijah, kjer število prijav precej presega število razpisanih mest. Največje nesorazmerje je pri plastični, rekonstrukcijski in estetski kirurgiji, za katero se je na dve mesti prijavilo devet kandidatov. Za radiologijo je na sedem mest prispelo 14 prijav, za oftalmologijo pet prijav na tri mesta, za dermatovenerologijo pa štiri prijave na dve mesti.

Več zanimanja je tudi za nekatere druge specializacije. Za psihiatrijo je na osem razpisanih mest prispelo sedem prijav, za intenzivno medicino in klinično prehrano pa po pet prijav na pet mest. Za otroško in mladostniško psihiatrijo so se na šest mest prijavili trije kandidati.

Veliko zanimanje je tudi za specializacije doktorjev dentalne medicine. Na skupno šest razpisanih mest je prispelo 21 prijav. Največ kandidatov se zanima za čeljustno in zobno ortopedijo, kjer so na štiri mesta prejeli 13 prijav, ter parodontologijo, za katero se je na eno mesto prijavilo sedem kandidatov. Za otroško in preventivno zobozdravstvo je na eno razpisano mesto prispela ena prijava.

Podatki jesenskega razpisa tako znova kažejo izrazita nesorazmerja med zanimanjem mladih zdravnikov za posamezne specializacije. Medtem ko je na nekaterih področjih kandidatov več kot razpisanih mest, ostajajo številna mesta brez prijav prav v dejavnostih, ki so ključne za dostopnost zdravstvene oskrbe.