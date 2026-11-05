Nakup drv ali visok poračun elektrike lahko močno obremeni družinski proračun, zato država za takšne primere omogoča izredno denarno socialno pomoč. Do nje niso nujno upravičeni le prejemniki redne denarne socialne pomoči, saj center za socialno delo pri odločanju upošteva konkretne življenjske okoliščine posameznika oziroma družine. Višina pomoči je odvisna od sestave gospodinjstva, pomembno pa je tudi, da zanjo zaprosite pravočasno in jo porabite za namen, za katerega je bila dodeljena.

Koliko pomoči lahko dobite, kdo lahko zanjo zaprosi, kako oddate vlogo in katere roke morate upoštevati, preberite na Deloindom.si.