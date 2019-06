Za dvojni status upokojencev

Pravica do dvojnega statusta

Menimo, da mora zakon vzpostaviti možnosti, da lahko upokojenci ostanejo poklicno oziroma delovno aktivni tudi po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino, obenem pa, da jim pokojnina ni odvzeta ali omejena v času njihove aktivnosti (pravica do dvojnega statusa).

Diskriminatorno poseganje

Evropska in slovenska sodišča so v preteklosti večkrat jasno zavzela stališče, da starostna pokojnina ni le socialna dajatev, ampak predvsem pravica, ki nastane iz dela oziroma vplačil prispevkov zaposlenih, kar je tudi v skladu z mednarodnim pravom in zakonskimi ureditvami v številnih evropskih državah, ki dovoljujejo dvojni status.

Pasivnost starejših škodi zdravju, njihova aktivnost lahko polni javne blagajne

Gibanje za družbeno odgovornost

Pod izjavo so se podpisali: doc. dr. Milan Brglez, mag. Tomaž Poglajen in profesorji doktorji Rado Bohinc, Stane Pejovnik, Lojze Sočan, Ivan Svetlik, Niko Toš, Vito Turk in Zvone Vodovnik

Ljubljana – Zadnja predlaganapredvideva tudi možnost, da bi upokojenim omogočili dvojni status: biti upokojen in biti zaposlen. Razprave o tej temi so, poenostavljeno rečeno, različne. Zdaj so v Gibanju za družbeno odgovornost napisali izjavo za javnost, s katero sein obtožujejo zapise, v katerih se ta status razume kot napačen in neupravičen.Gibanje: »Menimo, da mora zakon vzpostaviti možnosti, da lahko upokojenci ostanejo poklicno oziroma delovno aktivni tudi po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino, obenem pa, da jim pokojnina ni odvzeta ali omejena v času njihove aktivnosti (pravica do dvojnega statusa). Evropska in slovenska sodišča so namreč v preteklosti večkrat jasno zavzela stališče, da starostna pokojnina ni le socialna dajatev, ampak predvsem pravica, ki nastane iz dela oziroma vplačil prispevkov zaposlenih, kar je tudi v skladu z mednarodnim pravom in zakonskimi ureditvami v številnih evropskih državah, ki dovoljujejo dvojni status.«Kot poudarjajo, je prepoved pridobitve status delavca po upokojitvi diskriminatorno poseganje v ustavno pravico de dela. Spomnijo, da je slovenska zakonodaja že pred 30 leti prvič ustrezno uvedla možnost dvojnega statusa za kmete in samostojne podjetnike. »Smer razvoja bi se morala ob upoštevanju omenjenih načel nadaljevati z nadaljnjimi zakonskimi spremembami v smeri univerzalnega priznavanja dvojnega statusa upokojencev. Zaradi znane varčevalne evforije je bil v zakonodaji storjen zasuk v nasprotno smer. Leta 2012 je ZPIZ-2 ukinil dvojni status samostojnih podjetnikov, kar je povzročilo eksistenčno krizo za mnoge izmed njih. Pravila o dvojnem statusu so bila izpodbijana tudi pred ustavnim sodiščem, ki o tem dokončno še ni odločilo,« so zapisali v izjavi za javnost.V izjavi Gibanja za družbeno odgovornost (podpisani so doc. dr. Milan Brglez, mag. Tomaž Poglajen in profesorji doktorji Rado Bohinc, Stane Pejovnik, Lojze Sočan, Ivan Svetlik, Niko Toš, Vito Turk in Zvone Vodovnik) tudi poudarjajo, da ima pasivnost upokojencev negativne učinke na kakovost življenja in zdravja, zavračanje možnosti hkratnega uživanja pokojnine in pridobitnega dela pa temelji na preživetveni paradigmi, po kateri tisti, ki pridobiva dohodek, ne potrebuje starostne pokojnine. To prepričanje in miselnost silita tudi visoko kompetentne izvajalce poklicev in druge ustvarjalne ljudi v pasivnost, namesto da bi lahko tudi starejši prispevali k ustvarjanju družbenega bogastva, polnjenju javnih blagajn. Kakovostno delo slehernika, tudi upokojencev, ustvarja novo vrednost, omogoča nove zaposlitve. Seveda pa pridobitno delo upokojencev mora ostati njihova svobodna izbira, ne pa izgovor za nižjo odmero in usklajevanje pokojnin.