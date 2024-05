Za Evropske Zelene Klemen Grošelj ni dovolj zelen

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je pred evropskimi volitvami politični prostor na desnici konsolidiran, razdrobljenost na levi sredini že vodi v politične konflikte. Zaiskrilo se je med stranko Vesna in Zelenimi Slovenije na temo, kdo je prava zelena stranka, Gibaje Svoboda pa zdaj konkurentu Klemnu Grošlju očita, da ni bil timski igralec in da so ga pri prestopu na listo Zelenih Slovenije vodili sebični interesi.

»Presenečen sem, da je stranka Zelenih Slovenije razumljena kot konkurenca Vesni na zelenem polju. Razen tega, da imajo zeleno barvo omenjeno v imenu stranke, ne vidim v njej nobenih zelenih elementov,« je vodilni kandidat evropskih Zelenih Bas Eickhout komentiral politično dinamiko na zelenem krilu slovenske politike.

»Bolj kot odpadnike bivše kandidate iz liste Svobode vidim kot maščevalce. Delanje politike zaradi užaloščenosti, razočaranosti in maščevanja je napačen vzvod,« je še nekaj olja na ogenj prilil Vladimir Prebilič, nosilec liste Vesne za evropske volitve.