FOTO:Za funkcionarski stolček tudi dva tisočaka in več

Povolilni »dobičkarji« in »izgubarji«

SDS: vložila največ in največ dobila

Brez dodane vrednosti za SAB

Levica je za župane »vrgla stran« 15 tisočakov

Ljubljana – Kampanja za lokalne volitve 2018 je sedmerico državnozborskih političnih strank po prvih ocenah stala več kot 1,5 milijona evrov. Medtem ko LMŠ, SMC in SAB podatkov ne razkrivajo, so v kampanjo največ, skupaj prek 1,2 milijona, vložile SDS, Desus, SLS in SD. Najdražje so županske in svetniške stolčke plačali v Desusu, Levici in SNS: med 2222 in 1667 evri.Še tri tedne in stranke bodo morale zapreti posebne račune, ki so jih odprle za financiranje kampanje novembrskih lokalnih volitev – županskih in v mestne oziroma občinske svete, za oddajo poročil pa imajo čas do 2. aprila. Eden redkih »vélikih igralcev«, ki je že razkril podatke o lastni kampanji in kampanji svoje - Celjske županove liste, ki je sicer registrirana kot stranka in s tem upravičena do sredstev iz celjskega proračuna, je prvi Celjan Bojan Šrot. Če je v mestnem svetu dobil enajst svetnikov, za njihovo in svojo kampanjo pa porabil dobrih 23 tisočakov, je strošek v višini 1918 evrov na izvoljenega primerljiv z najdražjimi kampanjami »trojčka« Desus-Levica-SNS. Obe kampanji bo s sredstvi iz občinskega proračuna Šrotova stranka pokrila v manj kot letu, saj je do danes po podatkih Erarja iz proračuna že prejela dobrih pet tisočakov dotacij.Kot pravi Alem Maksuti, strokovnjak za politično komuniciranje, korelacije med vloženimi finančnimi sredstvi in volilnim izplenom – številom izvoljenih na županskih ali svetniških listah - ni mogoče potegniti: »To velja ne glede na raven volitev. Morda bi deloma lahko držalo za državnozborske volitve, da stranka, ki veliko financira v televizijske oglase, to najbolj markantno orodje, ki nagovarja najširše množice, na njihov račun dobi več glasov.« Na lokalnih volitvah pa so pomembnejše mreže podpornikov na terenu: »Pri tem imajo prednost etablirane stranke – ne zaradi več denarja, temveč zaradi lokalne strukture. Tipična stranka z močno lokalno mrežo, s stabilnim številom županov in svetnikov, je SLS.« Podobnega mnenja je tudi Sebastijan Peterka iz Transparency International Slovenija: »Izkušnje kažejo, da je uspeh lokalnih volitev bolj kot od vložka odvisen od lokalnih mrež strank v posamičnih okoljih.«Razhajanje med vložkom in izplenom najbolj nazorno kaže Desusov rezultat na lokalnih volitvah: za vloženih 300 tisočakov so dobili dve županski in 133 svetniških mest. SDS je za vloženih samo sto tisočakov več dobil skoraj petkrat toliko mest - 659 stolčkov v lokalnih skupnostih, od teh 26 županskih. Miro Petek ocenjuje, da so imeli največje stroške v kampanji s »plakati vseh vrst, s stroški za pošto in zloženkami«. En dobljeni stolček jih je stal 607 evrov. To je tudi najmanjši znesek na izvoljenega na lanskih lokalnih volitvah. Z dobrim izplenom se lahko pohvalita še SD in SLS: obe sta dobili prek dvajset županov in prek tristo svetnikov. Množične so bile tudi njune kandidature: SD je na volitve poslala prek tisoč svojih ljudi, od teh 65 v župansko tekmo, SLS celo prek 2200. Vložek na izvoljenega je znašal med 650 (SD) in 750 (SLS) evri.Za dvesto oziroma sto evrov več od SD-jevih in SLS-ovih je bil dražji stolček NSi-jevih županov oziroma svetnikov. Aleš Trtnik iz NSi pravi, da so večinski vir kampanje predstavljala lastna sredstva z rednega računa stranke, kjer so imeli nekaj prihrankov: » Za okrog 100 tisočakov smo se zadolžili pri svojih članih – gre za posojila fizičnih oseb. Ostalo so prispevali kandidati ali člani stranke.« Teh ima NSi skoraj deset tisoč. Več jih imajo SD, Desus in, če gre verjeti Petkovim navedbam, tudi SDS. »Članstvo v SDS je dinamično in se spreminja; imamo daleč največ članov med strankami,« je Petek dejal za Delo. Zanimiv je SLS-ov podatek o simpatizerjih: imajo jih 10.000, pravijo, ali petkrat več kot članov. Članstvo kot zaupno obravnava Piratska stranka, ki je za volitve v DZ po podatkih Jureta Trbiča porabila dobrih 25.000 evrov, lokalnih volitev pa se ni udeležila.Niti enega podatka o kampanji nočejo razkriti v SAB, češ da »ne vidijo dodane vrednosti, da bi odgovarjali«. Dokaz, da delajo dobro, pravijo, je poročilo Računskega sodišča za volitve v DZ, kjer so dobili pozitivno oceno. V LMŠ, ki po besedah Boštjana Mišiča še ni izdelala zaključnega računa, ocenjujejo, da nikjer niso presegli zakonsko dovoljenega zneska za kampanjo; financirali so jo iz lastnih sredstev in članarin. Poročila še pišejo tudi v SMC, ki je kampanjo za lokalne volitve financirala iz privarčevanih sredstev lokalnih odborov SMC, financiranih iz naslova članarin, donacij in sredstev iz naslova glasov na volitvah.Slabše od najdražjega Desusa sta se odrezali Levica in SNS. Prva se je za župansko funkcijo potegovala v desetih občinah, za kar je porabila 15 tisočakov; župana niso dobili. Bolj se jim je izplačala svetniška kampanja v 49 občinah. Nobenega župana in petnajst svetnikov je za vloženih 25 tisočakov dobila Jelinčičeva SNS, ki je imela županske kandidate v 12, svetniške pa v 57 občinah.Kot opozarja Maksuti, so političnim strankam bolj kot ugotavljanje korelacij med vložkom in volilnim izplenom v pomoč »objektivne številke o podpori na vsakokratnih volitvah«: »Število glasov na lanskih lokalnih volitvah je za stranke iztočnica za letošnje evropske volitve; pove, denimo, koliko baze bo treba mobilizirati za uspeh.«