Vodo, sladke pijače in izotonične napitke, energijske tablice, piškote in druge sladkarije, celo nekaj malega piva – »za takrat, ko bo konec izmene« – je Matej Špehar naložil v kombi in skupaj s sinom Tevžem, ki je po napornem nalaganju blaga med potjo omagal na sovoznikovem sedežu, prepeljal na Kras: »Za gasilce in vse, ki pomagajo v borbi proti ognjeni katastrofi,« je zapisal na svojem facebook profilu. Podobne akcije izvajajo prebivalci po tako rekoč vsej Sloveniji ali pa gasilcem, ki se borijo z največjim požarom v zgodovini države, pošiljajo vsaj besede zahvale.

Gasilci in vsi, ki sodelujejo pri intervenciji na Krasu, so se ljudem ljudem iskreno zahvalili za izkazano skrb in podporo, so sporočili iz Civilne zaščite severna Primorska. Pobude za pomoč so pravzaprav prišle od občank in občanov samih, v društvu so jim le sledili, je povedala Neli Kovšca, tajnica in prostovoljna gasilka pri PGD Ajdovščina. Po objavi na facebooku v sredo zvečer je bil po desetih minutah neverjeten odziv in tako so že v eni uri napolnili gasilski dom. »Neprestano so prihajali ljudje s paketi hrane in pijače,« je ganjeno pripovedovala in pohvalila vse člane društva, predvsem najmlajše, ki so jim v veliko pomoč. Zbiranje so za zdaj prekinili, a takoj, ko bodo zaznali potrebe, bodo spet objavili poziv, je dejala. Fotografije z zbranimi potrebščinami so na svoji facebook strani med drugimi objavili tudi gasilci iz Nove Gorice in sporočili, da so za zdaj dobro preskrbljeni.

Na poti FOTO: Matej Špehar

Čeprav za finančno pomoč izrecno niso prosili, so ljudje tudi to ponudili in jo lahko nakažejo na njihove transakcijske račune, ki so sicer objavljeni na spletnih straneh društev, ali s SMS-sporočili GASILEC5 na številko 1919.

V občine Renče-Vogrsko so pomoč rade volje sprejeli v obliki pridnih rok in prostovoljce pozvali k sodelovanju pri izvedbi goloseka, če bi se začel požar širil proti njihovi občini. Na povsem svežo facebook stran Pomoč Krasu so prišle tudi ponudbe prenočišč za ljudi, ki bi morali zapustiti domove, prevoz in nastanitev domačih živali, celo čebel. Po drugi strani pa so gasilci ljudi, ki so si želeli pomagati na Krasu, vendarle opozorili, da naj nikar ne hodijo na območje požara.

Karavana gre v Opatje selo

Akcije so pripravljali tudi posamezniki, med njimi Matej Špehar iz Ljubljane. »Ko sem videl, kaj se dogaja na Krasu, kako ljudje zapuščajo domove, lovijo mucke in druge domače živali, medtem ko sem sam na varnem v Ljubljani, z dovolj vode, sem preprosto izkoristil moč družbenih omrežij in poslal pobudo, da bi zbrali nekaj pijače in prigrizkov za požrtvovalne gasilce,« je povedal.

Poln kombi, ki ga je Matej Špehar s sinom peljal na Kras FOTO: Matej Špehar

Ker organizira Karavano okusov, tovornjačke s pijačo in jedačo, in ima znance v gostinstvu, je izrabil nekaj stikov in vsi so se takoj odzvali. Tako je že zgodaj zjutraj šel robo, sedemnajstletni sin Tevž je medtem doma zbiral stvari (odzvalo se je še več posameznikov, ki so jih sami pripeljali), izposodila sta si velik kombi in se s polnim vozilom odpeljala proti Krasu, tudi mimo območij, ki so jih gasilci še poskušali obvarovati pred ognjem.

Stvari sta odložila na Opatjem selu in se vrnila »lažja tako v srcu kot kombiju«, je povedal Matej Špehar. »Morda sem dal pobudo, toda v tej akciji sem bil jaz v glavnem samo šofer, vse ostalo se je odvilo tako rekoč samo od sebe,« je dodal. Najbolj so se mu vtisnile v spomin besede enega od članov civilne zaščite, ki je pripomnil, da smo Slovenci morda res malo čuden narod, a ko je treba, vedno stopimo skupaj. V Opatjem Selu je bilo včeraj po sogovornikovih opažanjih sicer dovolj potrebščin, »a še vedno nihče ne ve, kako dolgo bo trajalo«.