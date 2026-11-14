Za gluhoslepe je njihov jezik življenjsko pomemben

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) namerava z novelo zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG) zamakniti uveljavitev zakona za eno leto, na začetek 2028, čeprav je bilo oktobra 2025 uzakonjeno, da se pravice do sporazumevanja v jeziku gluhoslepih začnejo uporabljati z začetkom 2027. V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan opozarjajo, da ne gre samo za enoletni odlog, temveč da so na tehtnici skromne pravice in samostojnost ljudi z gluhoslepoto. Njihova prizadevanja sta podprli tudi zagovornica načela enakosti in varuhinja človekovih pravic.

Obrazložitev spremembe zakona o uporabi jezika gluhoslepih napoveduje ponovno preverjanje obsega pravic, primerjave z ureditvijo pravic gluhih in drugimi državami ter možnost novih zakonskih sprememb, še preden ljudje sprejete pravice sploh začnejo uveljavljati. Odlog tako odpira prostor za poseg v vsebino zakona, ugotavljajo v združenju Dlan. Opozarjajo, da so bile analize in raziskave narejene že štiri leta pred lanskim sprejetjem zakona, gluhoslepi pa potrebujejo uresničevanje že priznanih pravic. Na ministrstvu pa pravijo, da zakon, ki so ga v zakonodajni postopek v prejšnjem mandatu vložile poslanske skupine, v času sprejema ni bil usklajen s strokovnimi službami.