Nesreče v gorah: izgubljeni in poškodovani planinci, zaplezani alpinisti ...

Lepo poletno vreme je v gore tudi v minulem vikendu privabilo ogromno obiskovalcev od blizu in daleč. Posledično so imeli tudi gorski reševalci veliko dela. Ukvarjali so se z izgubljenimi in poškodovanimi pohodniki, v nedeljo se je na grebenu Kobariškega Stola zgodila tudi smrtna prometna nesreča.

Tolminski gorski reševalci so na družbenem omrežju facebook zapisali, da zanje v poletni sezoni ni počitka. V soboto zvečer so pomagali občanki, ki je pri sestopu s Sužiške planine proti Staremu selu zgrešila slabo vidno pot, pri sestopu po zahtevnem brezpotju pa nesrečno padla in se huje telesno poškodovala. Na kraju nesreče so jo oskrbeli, nato pa na nosilih z uporabo vrvne tehnike prenesli v dolino do reševalnega vozila.

V nedeljo so jih ob 13. uri obvestili, da je na grebenu Kobariškega Stola s kolovozne poti pred Starijskim vrhom v prepad zapeljalo terensko vozilo. V prepadnem pobočju so 100 metrov pod cesto našli truplo voznika, še več kot 300 metrov pod njim pa ostanke vozila. Pri reševanju jim je na pomoč priskočila tudi dežurna ekipa GRS na Brniku in posadka policijskega helikopterja, ki je truplo s kraja odpeljala v Tolmin. Pomoč na kraju nesreče so jim nudili gasilci iz Breginja in Kobarida.

Samo v zadnjem tednu dni so tolminski gorski reševalci posredovali v sedmih primerih, letos pa že v 63 primerih. Lani so jih na včerajšnji dan zabeležili 25 manj, so sporočili.

Z Uprave za zaščito in reševanje so v preteklih dveh dneh poročali tudi o poškodovanem pohodniku v bližini naselja Zavrh pod Šmarno goro, ki so ga oskrbeli in do vznožja Šmarne gore prepeljali reševalci GRS Ljubljana. Na območju Grla v občini Kranjska Gora so se izgubili planinci. Gorski reševalci GRS Rateče so jih locirali z brezpilotnim letalnikom in jih z vrvno tehniko nepoškodovane pospremili v dolino.

Reševanje v gorah. Fotografija je arhivska. FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj

Včeraj popoldne se je poškodovani planinec zatekel v Dom Valentina Staniča pod Triglavom. Reševalci GRS Mojstrana so ob pomoči dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika poškodovanega oskrbeli, nato pa ga je helikopter LPE prepeljal v Splošno bolnišnico Jesenice.

Nekoliko pozneje, nekaj minut po 18. uri, pa sta v severni Triglavski steni na Gorenjskem turncu tuja alpinista ugotovila, da zaradi bližajočega se neurja ne moreta prenočiti. Reševalci GRS Mojstrana so ju v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika in helikopterjem LPE rešili s stene ter prepeljali v dolino.

Pod Prvim Voglom v občini Bohinj si je planinec poškodoval gleženj in ni mogel sestopiti v dolino. Reševalci GRS Bohinj so ga v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika oskrbeli na kraju. Helikopter LPE ga je nato prepeljal v Splošno bolnišnico Jesenice.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenija je letos v gorah umrlo 12 ljudi, reševalci pa so skupno posredovali v 517 intervencijah. Lani so v celotnem letu zabeležili 658 intervencij, medtem ko je v gorah umrlo 28 ljudi.