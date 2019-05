Za hiter vpogled, kje promet stoji in kje teče

Danes je uporabnikom avtomobilov na voljo vse več sredstev sodobne tehnologije, s pomočjo katerih naj se ustrezno hitro in natančno informiramo o stanju na cesti. Dars je predstavil posodobljeno različico svoje aplikacije.

Gašper Boncelj, fotografija Leon Vidic V čem je vaša mobilna aplikacija Dars promet+ posodobljena glede na njeno uvedbo pred dvema letoma? V ospredju je zdaj tridimenzionalni zemljevid in to, da smo, če je vklopljeno sledenje lokaciji, sposobni vozilo spremljati, v ozadju je algoritem in ni potrebno vnesti poti, aplikacija pa sama izračuna, kam se boste najverjetneje peljali. Mi pa obvestimo vse na cestnem omrežju, ki jih ta dogodek zadeva. Na primer, če se peljete po avtocesti iz Maribora proti Ljubljani, naš algoritem predvideva, da boste šli veš čas po avtocesti in vam dogodke, če se zgodijo, sporočamo dva izvoza prej, da se lahko dovolj zgodaj sami odločite, kaj boste storili. Se moramo torej sami odločiti, saj je lahko obvozna pot tudi daljša? Da. Najprej želimo dobiti odziv uporabnikov in še strokovno oceno, da bomo lahko pripravili ustrezno nadgradnjo. V ozadju torej gradimo sistem, ki bo za dejanski potovalni čas izračunal optimalno pot, če smo si seveda zadali cilj. Kaj je pogoj, da lahko to uporabljamo v avtomobilu? Da imate pametni telefon z operacijskima sistemoma android in ios, stara aplikacija je sicer delovala tudi prek sistema windows. Se pa lahko aplikacija zvočno poveže tudi prek sistema za prostoročno telefoniranje. Zaradi praktičnosti pa priporočamo magnetno stojalo. Koliko ljudi pa si je to aplikacijo do danes naložilo, koliko je uporabnikov? V dveh letih in pol nekaj čez 100 tisoč, aktivnih uporabnikov je po naši oceni 30 tisoč, to število se povečuje in upam, da se bodo ljudje bolj zavedali koristnosti, saj lahko tudi sami sporočajo dogodke. Ampak naj to počne sovoznik ali pa voznik, ko se ustavi. Katere informacije pa so v dosedanjem sistemu ljudje najbolj spremljali? Zemljevid, zato smo ga dali v ospredje, saj ljudje potrebujejo predstavo, to je tudi neke vrste navigacija, seveda pa ne glasovna. Se pa trudimo vse skupaj še izboljšati, posebej kar zadeva natančnosti podatkov, ki niso stoodstotni, do potovalnih časov od starta do cilja. O slednjem lahko rečem, da je imamo od uporabnikov zelo dobre odzive. Od kod dobite podatke o stanju na cesti, ki jih lahko spremljamo v tej aplikaciji? Večinoma prek navigacijskih naprav, te podatke kupujemo na trgu od podjetij, ki se s tem ukvarjajo, dodajamo pa podatke, ki jih ljudje z nami delijo prek naše aplikacije in pametnih telefonov, ko je vklopljeno lokacijsko spremljanje. Bi pa rad tudi poudaril, da ljudje veliko manj problematizirajo recimo Google, ki te podatke prav tako zbira, kot jih v tem primeru Dars. Mi se moramo veliko bolj striktno držati anonimizacije podatkov, saj smo pod ostrim nadzorom.