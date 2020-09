Za hitrejšo pomoč, bolj po meri otroka

Ljubljana – Dobro leto po javni obravnavi je zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in težavami prišel v vladni postopek. Od ponedeljka je v medresorskem usklajevanju, čaka ga torej še sprejetje na vladi in po tem redni postopek v državnem zboru. Na ministrstvu za izobraževanje si želijo, da bi predpis, ki ga že težko pričakujejo v zavodih, centrih za socialno delo, na marsikateri šoli, mnogi starši, pa tudi sodišča, zaživel čim prej.Za ustrezno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami je treba spremeniti organiziranost vzgojno-izobraževalnih ...