Za interventni zakon pričakujejo še bolj ostro kampanjo

V ponedeljek se je iztekel rok za zbiranje podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo v petek vložili zahtevo za njegov razpis, državni zbor pa mora potem v sedmih dneh določiti datum ljudskega odločanja. Predlagatelji predvidevajo, da bo to prvo ali drugo nedeljo v decembru, ni pa izključeno, da bi sovpadlo z drugim krogom lokalnih volitev. Premier Janez Janša vztraja, da interventni zakon opredeljuje smer politike njegove vlade, proračuna za prihodnji dve leti pa zagotavljata sredstva za njeno uresničevanje. Argumente proti zakonu je označil za demagogijo, »ki gori do neba«. Z okoli 43 tisoč overjenimi podpisi so volivci podprli sindikalno pobudo, ki so jo poimenovali Proti razkroju Slovenije, da se bodo lahko o ukrepih, ki jih prinaša ...