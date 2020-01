FOTO:Za javna sredstva se želijo boriti z velikimi

Študentom je na razpolago več kot 50 kosov vrhunske raziskovalne opreme. FOTO: arhiv FTPO

V sistemu veliko anomalij

Več kot 65 odstotkov študentov prihaja na študij v Slovenj Gradec iz drugih slovenskih regij. FOTO: arhiv FTPO

Slovenj Gradec – Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) je v novo leto vstopila z novim dekanom – na ta položaj so imenovali Blaža Nardina, podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije – in starimi problemi s financiranjem. Te naj bi končno uredila nova zakona o visokem šolstvu ter raziskovalni dejavnosti.»Pričakujemo, da bomo s spremembami zakonodaje tudi mi dobili možnost, da se borimo za javna sredstva tako kot veliki. To pomeni, da se bomo lahko prijavljali na razpise za koncesije v raziskovalni dejavnosti, za programske skupine in projekte ter da bomo končno imeli možnost prijaviti se na razpis za podelitev koncesije za magistrski študij, saj od leta 2008 v državi ni bilo podeljenih nobenih novih koncesij,« je povedala direktorica FTPOFakulteta za koncesijo je le za visokošolski strokovni študijski program tehnologije polimerov na prvi stopnji, ne pa tudi za redni študij na drugi stopnji. Na obeh imajo 128 študentov. Lani so za študijsko dejavnost dobili 380.000 evrov javnih sredstev, kar predstavlja 40 odstotkov denarja, ki ga potrebujejo za delovanje. »To je premalo. Želimo, da za študij tehnike in infrastrukturo, ki jo moramo vzdrževati, da lahko izobražujemo kadre, ki jih potrebujemo za slovensko gospodarstvo, dobimo višja koncesijska sredstva. Seveda pa se samo nanje ne moremo in nikoli ne bomo zanašali. Želimo si, da bi s koncesijo dobili tretjino sredstev, tretjino z razvojno-raziskovalnimi projekti, preostanek pa iz sodelovanja z industrijo,« je povedal. Na FTPO ocenjujejo, da bi s spremembo zakonodaje dodatno dobili okoli 250.000 evrov javnih sredstev.Na fakulteti pojasnjujejo, da je osnovno financiranje študijskih programov povezano s stanjem ob pridobitvi koncesije. Več kot deset koncesioniranih študijskih programov že nekaj let ne izpolnjuje pogoja iz koncesijske pogodbe, to je najmanj dvajset vpisanih študentov v prvi letnik, na kar opozarja tudi računsko sodišče.»Ker ne spremljamo uspešnosti programov, je velika anomalija nastala v sistemu, ko višina financiranja ne kaže več niti obsega programov (vpisa) niti dejanskih potreb (razlika med družboslovnimi in tehničnimi programi). Tako so finančna sredstva na vpisane aktivne študente po podatkih pristojnega ministrstva zelo razlikujejo in so celo višja za nekatere družboslovne študijske programe kot za programe s področja tehnike, naravoslovja ali zdravstvene vede, kjer se izvaja veliko laboratorijskih vaj v manjših skupinah, za izvedbo katerih so potrebni tudi veliki materialni stroški,« opozarjajo na fakulteti, ki se lahko pohvali z visoko, kar 96-odstotno zaposljivostjo diplomantov prvih šest mesecev po diplomi.»Želimo vzpostaviti sistem izobraževanja polimernih inženirjev in inženirk, ki jih gospodarstvo potrebuje,« je po prevzemu dolžnosti napovedal Blaž Nardin, ki s FTPO sodeluje od ustanovitve. Fakulteta, ki se že povezuje z okoli sto podjetji, namerava to sodelovanje še okrepiti in ga razširiti. »Sodelovanje z industrijo nam bo dalo zagon, da bomo delali to, kar potrebujejo podjetja,« pravi Nardin. Fakulteta namerava pod njegovim vodstvom okrepiti še razvojne raziskave, tudi mednarodne.