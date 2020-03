Za kadrovanje se najde čas tudi, ko časa ni

Ljubljana – Vladni interni imenik je v minulih 11 dneh dobil 46 novih imen na položajih državnih sekretarjev, vršilcev dolžnosti direktorjev direktoratov na ministrstvih, javnih uradih, zavodih in inštitutih. Ob obilici dela in ukrepov, ki jih je vlada sprejela v manj kot dveh tednih, so kadrovske rošade, razen nekaj izjem, minile v javnosti skoraj povsem neopaženo.Vlada, ki je po sprejetju prvega megazakonodajnega paketa začela že z zbiranjem predlogov in oblikovanjem smernic še za drugi takšen zakonodajni paket, je prvih 11 dni vladanja opravila v izjemno hitrem in delovnem tempu.Ob stalnem poudarjanju, da pri sprejemanju ...