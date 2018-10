Za kič 540.000, za Obalne galerije nič evrov

»Popovič manipulira z občanskim okusom za estetiko, kakor da ta kič res ustreza občanom.«

Popovič: Zgodila se je očitna napaka

Koper – »To je perverzno!« je dejal likovni kritikob dejstvu, da je koprska občina za »novoletno okrasje« mesta samo letos namenila 540.000 evrov, za Obalne galerije, ki težko vzdržujejo dve ugledni galeriji, Ložo in Meduzo, pa že leta ni namenila niti evra. V obeh koprskih galerijah so v zadnjih 16 letih predstavili vse slovenske in evropske predstavnike avantgardnega in modernističnega slikarstva.V galerijah si je bilo mogoče ogledati dela Gabrijela Stupice, Marija Preglja, Zorana Mušiča, Emerika Bernarda, Avgusta Černigoja, Lojzeta Spacala, Živka Marušiča, Jakova Brdarja, Mirsada Begića, Metke Krašovec, Janeza Lenassija, Borisa Benčiča, Zvesta Apollonija, Georga Baselitza, A. R. Pencka, Joana Miroja, Markusa Lüpertza, Jena Arpa, Marca Chagalla, Jörga Immendorfa, Roberta Mapplethorpa, Man Raya ... Vsi ti in številni drugi, za katere se potegujejo v vseh galerijah sveta, za okus županovega kabineta niso vredni niti pet evrov. Takšno stališče je Andrej Medved označil za sramotno: »Popovič manipulira z občanskim okusom za estetiko, kakor da ta kič res ustreza občanom. To je omalovaževanje starih spomenikov, kot sta Da Pontejev vodnjak na Mudi in kip Erika Lovka v Hlavatyjevem parku, kamor so postavili kičastega laboda. To je izigravanje umetniškosti na račun kiča,« je dejal Medved in se vprašal, kje so Popovičevi »kulturni« svetovalci in kaj delajo mestni svetniki.Potem ko so v petek okoli Da Pontejevega vodnjaka, enega najbolj znanih koprskih spomenikov, delavci MK Illumination namestili neprimerno okrasje, so v Kopru izbruhnili ogorčeni protesti in zgražanja. Včeraj dopoldne, ko je bil ob vodnjaku napovedan protest predstavnikov Levice, Liste Aleša Bržana in predstavnikov kulturnega življenja, pa so delavci občinskega komunalnega podjetja Marjetica na hitro odstranili neprimerno okrasje. Uro po protestu se je oglasil župans pojasnilom, da se je pri postavitvi svetlobne okrasitve Da Pontejevega vodnjaka zgodila očitna napaka. »Pri komunikaciji med nami, MK Illumination in Marjetico Koper se je zgodil nesporazum oziroma napačna razlaga lokacije ali načina postavitve dekoracije. Takšna okrasitev nikakor ni bila dogovorjena. Pričakujem, da bodo lučke odstranili in da bo Prešernov trg okrašen, kot smo se dogovorili in kot je predvideno v projektni nalogi,« je izjavil župan. V županovem kabinetu poleg tega trdijo, da je Popovič že pred polemiko v javnosti naročil odstranitev spornih okraskov, a je delavcem Marjetice to uspelo narediti šele včeraj. Odgovornost za napačno okrasje so prevzeli v podjetju MK Illumination in se občini že opravičili, pravijo v županovem kabinetu.A številni Koprčani menijo, da odstranjeno svetlobno okrasje ni edino, ki ne spada na in ob kulturne spomenike in se ob tem sprašujejo, ali ni naloga zavoda za varstvo kulturne dediščine, da takšne skrunitve prepreči. Na piranski enoti zavoda pravijo, da jih občina Koper za postavitev okrasja ob Da Pontejev vodnjak sploh ni zaprosila, za okrasje zunaj strogega mestnega jedra, kot je Hlavatyjev park, pa da sploh nimajo pristojnosti, prav tako ne za izbiro vsebine okraševanja.